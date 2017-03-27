«Ангарскому маньяку» предъявили обвинения еще в 59 убийствах женщин

Следственный комитет России предъявил пожизненно осужденному «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову окончательное обвинение еще в 60 убийствах и покушениях на убийство. Соответствующее сообщение размещено на сайте Главного следственного управления СКР 27 марта. Как уточнила РБК старший помощник руководителя следственного управлении СКР России по Иркутской области Карина Головачева, следователям удалось раскрыть еще 59 убийств и одно покушение, совершенные «ангарским маньяком».

При этом следствие пишет, что за 20 лет Попков совершил на территории Иркутской области не менее 84 убийств. В январе 2015 года он был осужден на пожизненное заключение по обвинению в убийстве 22 женщин и покушении на убийство еще двух. Позже Попков признался, что в период до 2010 года им было совершено 59 убийств.

Все потерпевшие — женщины от 16 до 40 лет. «При этом их статус и социальное положение в обществе было совершенно разным», — отмечается в сообщении Следственного комитета.