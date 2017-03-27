Еще
12:50 27.03.2017
Пришлите свою новость!
12:41
В Хельсинки обсуждают строительство гигантской мечети
12:39
"Метрострой" пообещал завершить проходку тоннеля к "Новокрестовской" в июле
12:38
«Аэрофлот» получил второй оливковый венок ATN
12:32
Настойчивость обошлась петербургским коллекторам в 75 тысяч на четверых
12:30
В 2017 году Петербург поддержит рост ипотечного рынка
12:28
Росатом и Курчатовский институт: Обеспечим изотопами российских и зарубежных пациентов
12:21
На теле бывшего тренера "Зенита" Владимира Казаченка найдены гематомы
12:06
СК возбудил дело против ряда военных Украины за обстрелы в Донбассе
12:00
В России предлагают запретить суррогатное материнство
11:54
Волгоградский студент попал под уголовное дело после антикоррупционного митинга
11:48
Дальнобойщики Петербурга начинают акцию протеста против "Платона"
11:42
ПИК выкупит большинство ценных бумаг с Лондонской биржи
11:37
«Ангарскому маньяку» предъявили обвинения еще в 59 убийствах женщин
11:35
Дождь со снегом в Петербурге дорожники встречают с пылесосами
11:03
Навального доставили в суд по делу об организации незаконного митинга
10:56
Babushku-ягу с Димитрова отправили в психбольницу
10:53
В ДТП с маршрутками в Ленобласти пострадали пятеро
10:45
ФСБ задержала крупную группу торговцев оружием
10:39
"Квадрат": Фонд имущества утроил число аварийных квартир на продажу
10:35
Поезд Псков - Петербург сбил ребёнка в Плюссе
10:26
В Петербурге вечеринка обернулась массовым отравлением наркотиком
10:17
На складе боеприпасов в Балаклее продолжаются одиночные взрывы
10:09
В России изменили способ получения водительских прав
09:52
Медведев рассказал, как покатался на лыжах в день митингов
09:41
Кадырову вручили высшую награду военной полиции РФ
09:33
Марин Ле Пен предрекла скорое исчезновение Евросоюза
09:25
Турция назвала новые пошлины на российскую сельхозпродукцию
09:17
Двое неизвестных вскрыли вход в шахту метро на «Горьковской»
09:09
В России снова меняются ПДД
09:01
Правительство ждет 1,5 триллиона в бюджет при цене нефти $ 50-60
08:53
В Петербурге студента задержали в ночном клубе за домогательства к девушке
08:45
Обама отправился на остров Тетиароа писать мемуары
08:37
В Павловске школьник упал с крыши котельной
08:29
Фура раздавила «Жигули» в Ленобласти. Погибла девушка
08:21
СМИ: Вашингтон направит на Ближний Восток 200 десантников
08:13
Госдеп осудил задержание сотен россиян в ходе воскресных акций протеста
08:05
Тюльпанов предложил сажать стритрейсеров на пять лет
01:18
Петербуржцам покажут фильм о музее “Пермь-36”
26/03
Скончался бронзовый призер чемпионата СССР в составе «Зенита» Владимир Казаченок
26/03
Задержанным в Петербурге вменяют нарушение правил проведения митинга
26/03
Ветер помешал самолету из Москвы сесть в Петербурге
26/03
Задержанных школьников из полиции забрали родители, одного совершеннолетнего - скорая
26/03
К главе штаба Навального в Петербурге пришли домой
26/03
Порошенко продаёт «Украину»
26/03
В Финляндии из-за шторма 15 тысяч домов остались без света
26/03
Сотрудников ФБК в Москве задержали за "сопротивление эвакуации при пожаре"
26/03
После акции в Москве СКР расследует посягательство на жизнь полицейского
26/03
Трех школьников доставили в отдел полиции в Петербурге после акции протеста
26/03
Роскомнадзор призвал СМИ объективно информировать об акциях Навального
26/03
Возраст и глаза митингующих не дали полиции Петербурга применить силу
26/03
На акции Навального в Петербурге задержали более 130 человек
26/03
Журналистов «Новой» и «Ведомостей» отпустили из отдела полиции в Петербурге
26/03
Навальному вменяют организацию несанкционированной акции
26/03
Подсчет «Фонтанки»: На Марсово поле вышло более 10 тысяч
26/03
На Восстания завершились задержания сторонников Навального
26/03
В ходе протестной акции в Москве пострадал сотрудник полиции
26/03
Навальный будет ждать суда под арестом
26/03
Митингующие ушли с Тверской улицы в Москве
26/03
Против главы предвыборного штаба Навального возбудили уголовное дело об экстремизме
26/03
В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга
26/03
Глава петербургского штаба Навального покинула митингующих
26/03
В Центральной России посчитали задержанных на митингах Навального
26/03
На площади Восстания начались задержания участников акции Навального
26/03
Фанаты «Динамо» и «Зенита» устроили драку в Новгороде
26/03
В сторону Невского проехала колонна ОМОНа
26/03
В Смольном посчитали участников акции на Марсовом
26/03
Водители на Невском проспекте поддерживают протестующих
26/03
В Ленобласти на митинг почти никто не пришёл
26/03
На Невском выставили ОМОН
26/03
Над Дворцовой кружит вертолёт
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
27.03.2017 11:35

Дождь со снегом в Петербурге дорожники встречают с пылесосами

Неблагоприятные погодные условия, которые ожидаются в Петербурге в понедельник, 27 марта, не помешают уборке улиц. Дорожники уверяют, что к штормовому ветру и мокрому снегу готовы.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного со ссылкой на синоптиков, во второй половине дня в Северной столице порывы ветра достигнут 15 – 18 метров в секунду, а дождь будет чередоваться со снегом. Однако уборка остановлена не будет: улицы собираются мыть в теплые часы, а при похолодании будут использовать пылесосы. В понедельник с последствиями шторма будут справляться более тысячи дворников и порядка 500 машин.

За минувшую неделю, с 20 по 26 марта, с улиц и тротуаров Петербурга вывезли почти 450 тонн мусора (на 100 тонн больше, чем за аналогичный период в 2016 году) и израсходовали 34 кубометра воды. С начала весны дорожные предприятия уже убрали 4,2 тысячи тонн различных отходов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
27.03.2017 10:21

Победители конкурса Tele2 поедут на фестиваль сноубордистов Quiksilver New Star Camp в Сочи

Tele2 стала партнером спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля.
SPIM.RU
24.03.2017 22:00

Магазин SPIM.RU расширяет каталог летних одеял с доставкой по Петербургу

Специализированный магазин ортопедических матрасов и товаров для сна SPIM.RU объявил о значительном расширении каталога, посвященного летним одеялам и постельному белью.
Tele2
23.03.2017 12:22

Фирменных салонов Tele2 стало больше

В 2016 году Tele2 открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20%, а также запустила услугу бесплатной доставки из своего интернет-магазина во всех регионах Северо-Запада.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
"Метрострой" пообещал завершить проходку тоннеля к "Новокрестовской" в июле
Дождь со снегом в Петербурге дорожники встречают с пылесосами
Ветер помешал самолету из Москвы сесть в Петербурге
К главе штаба Навального в Петербурге пришли домой
Трех школьников доставили в отдел полиции в Петербурге после акции протеста
Подсчет «Фонтанки»: На Марсово поле вышло более 10 тысяч
На Восстания завершились задержания сторонников Навального
В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга
В сторону Невского проехала колонна ОМОНа
В Смольном посчитали участников акции на Марсовом
Дали прогуляться
И пусть Богатырский подождет
Албин придал ускорение
Как взломать реформу за 12 млрд рублей
«И не дышать над Вашим чудом, Монферран»
«Мы будем подавать на новую лицензию»
Как Петербург подключили к траншеям
Как узаконить храм-самострой
От камер Крестов-2 пропали ключи
Электромобили оставили без подзарядки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Дальнобойщики Петербурга начинают акцию протеста против "Платона"

В ДТП с маршрутками в Ленобласти пострадали пятеро

Сергей Михайличенко

На Восстания завершились задержания сторонников Навального

фото с сайта twitter.com

В Сибири и на Дальнем Востоке прошли антикоррупционные акции

Сергей Михайличенко

В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга

Сергей Михайличенко

В Смольном посчитали участников акции на Марсовом

Новости компаний
Tele2
27.03.2017 10:21
Победители конкурса Tele2 поедут на фестиваль сноубордистов Quiksilver New Star Camp в Сочи
Tele2 стала партнером спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля.
SPIM.RU
24.03.2017 22:00
Магазин SPIM.RU расширяет каталог летних одеял с доставкой по Петербургу
Специализированный магазин ортопедических матрасов и товаров для сна SPIM.RU объявил о значительном расширении каталога, посвященного летним одеялам и постельному белью.
Tele2
23.03.2017 12:22
Фирменных салонов Tele2 стало больше
В 2016 году Tele2 открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20%, а также запустила услугу бесплатной доставки из своего интернет-магазина во всех регионах Северо-Запада.
Yolkki Village
20.03.2017 10:24
Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%
Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00
«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку
Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.