Дождь со снегом в Петербурге дорожники встречают с пылесосами

Неблагоприятные погодные условия, которые ожидаются в Петербурге в понедельник, 27 марта, не помешают уборке улиц. Дорожники уверяют, что к штормовому ветру и мокрому снегу готовы.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного со ссылкой на синоптиков, во второй половине дня в Северной столице порывы ветра достигнут 15 – 18 метров в секунду, а дождь будет чередоваться со снегом. Однако уборка остановлена не будет: улицы собираются мыть в теплые часы, а при похолодании будут использовать пылесосы. В понедельник с последствиями шторма будут справляться более тысячи дворников и порядка 500 машин.

За минувшую неделю, с 20 по 26 марта, с улиц и тротуаров Петербурга вывезли почти 450 тонн мусора (на 100 тонн больше, чем за аналогичный период в 2016 году) и израсходовали 34 кубометра воды. С начала весны дорожные предприятия уже убрали 4,2 тысячи тонн различных отходов.