Навального доставили в суд по делу об организации незаконного митинга

Оппозиционера Алексея Навального доставили в Тверской суд Москвы, который рассмотрит административный материал об организации незаконного митинга в центре Москвы, передает РИА Новости.

Отмечается, что Навальному вменяется статья 20.2.2. КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Оппозиционеру грозит до 15 суток ареста, обязательные работы или штраф до 20 тыс. руб..

Накануне Алексей Навальный был задержан полицией на Триумфальной площади в центре Москвы. Позже полиция привлекла его к ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.