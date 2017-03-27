Еще
12:50 27.03.2017
Пришлите свою новость!
12:41
В Хельсинки обсуждают строительство гигантской мечети
12:39
"Метрострой" пообещал завершить проходку тоннеля к "Новокрестовской" в июле
12:38
«Аэрофлот» получил второй оливковый венок ATN
12:32
Настойчивость обошлась петербургским коллекторам в 75 тысяч на четверых
12:30
В 2017 году Петербург поддержит рост ипотечного рынка
12:28
Росатом и Курчатовский институт: Обеспечим изотопами российских и зарубежных пациентов
12:21
На теле бывшего тренера "Зенита" Владимира Казаченка найдены гематомы
12:06
СК возбудил дело против ряда военных Украины за обстрелы в Донбассе
12:00
В России предлагают запретить суррогатное материнство
11:54
Волгоградский студент попал под уголовное дело после антикоррупционного митинга
11:48
Дальнобойщики Петербурга начинают акцию протеста против "Платона"
11:42
ПИК выкупит большинство ценных бумаг с Лондонской биржи
11:37
«Ангарскому маньяку» предъявили обвинения еще в 59 убийствах женщин
11:35
Дождь со снегом в Петербурге дорожники встречают с пылесосами
11:03
Навального доставили в суд по делу об организации незаконного митинга
10:56
Babushku-ягу с Димитрова отправили в психбольницу
10:53
В ДТП с маршрутками в Ленобласти пострадали пятеро
10:45
ФСБ задержала крупную группу торговцев оружием
10:39
"Квадрат": Фонд имущества утроил число аварийных квартир на продажу
10:35
Поезд Псков - Петербург сбил ребёнка в Плюссе
10:26
В Петербурге вечеринка обернулась массовым отравлением наркотиком
10:17
На складе боеприпасов в Балаклее продолжаются одиночные взрывы
10:09
В России изменили способ получения водительских прав
09:52
Медведев рассказал, как покатался на лыжах в день митингов
09:41
Кадырову вручили высшую награду военной полиции РФ
09:33
Марин Ле Пен предрекла скорое исчезновение Евросоюза
09:25
Турция назвала новые пошлины на российскую сельхозпродукцию
09:17
Двое неизвестных вскрыли вход в шахту метро на «Горьковской»
09:09
В России снова меняются ПДД
09:01
Правительство ждет 1,5 триллиона в бюджет при цене нефти $ 50-60
08:53
В Петербурге студента задержали в ночном клубе за домогательства к девушке
08:45
Обама отправился на остров Тетиароа писать мемуары
08:37
В Павловске школьник упал с крыши котельной
08:29
Фура раздавила «Жигули» в Ленобласти. Погибла девушка
08:21
СМИ: Вашингтон направит на Ближний Восток 200 десантников
08:13
Госдеп осудил задержание сотен россиян в ходе воскресных акций протеста
08:05
Тюльпанов предложил сажать стритрейсеров на пять лет
01:18
Петербуржцам покажут фильм о музее “Пермь-36”
26/03
Скончался бронзовый призер чемпионата СССР в составе «Зенита» Владимир Казаченок
26/03
Задержанным в Петербурге вменяют нарушение правил проведения митинга
26/03
Ветер помешал самолету из Москвы сесть в Петербурге
26/03
Задержанных школьников из полиции забрали родители, одного совершеннолетнего - скорая
26/03
К главе штаба Навального в Петербурге пришли домой
26/03
Порошенко продаёт «Украину»
26/03
В Финляндии из-за шторма 15 тысяч домов остались без света
26/03
Сотрудников ФБК в Москве задержали за "сопротивление эвакуации при пожаре"
26/03
После акции в Москве СКР расследует посягательство на жизнь полицейского
26/03
Трех школьников доставили в отдел полиции в Петербурге после акции протеста
26/03
Роскомнадзор призвал СМИ объективно информировать об акциях Навального
26/03
Возраст и глаза митингующих не дали полиции Петербурга применить силу
26/03
На акции Навального в Петербурге задержали более 130 человек
26/03
Журналистов «Новой» и «Ведомостей» отпустили из отдела полиции в Петербурге
26/03
Навальному вменяют организацию несанкционированной акции
26/03
Подсчет «Фонтанки»: На Марсово поле вышло более 10 тысяч
26/03
На Восстания завершились задержания сторонников Навального
26/03
В ходе протестной акции в Москве пострадал сотрудник полиции
26/03
Навальный будет ждать суда под арестом
26/03
Митингующие ушли с Тверской улицы в Москве
26/03
Против главы предвыборного штаба Навального возбудили уголовное дело об экстремизме
26/03
В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга
26/03
Глава петербургского штаба Навального покинула митингующих
26/03
В Центральной России посчитали задержанных на митингах Навального
26/03
На площади Восстания начались задержания участников акции Навального
26/03
Фанаты «Динамо» и «Зенита» устроили драку в Новгороде
26/03
В сторону Невского проехала колонна ОМОНа
26/03
В Смольном посчитали участников акции на Марсовом
26/03
Водители на Невском проспекте поддерживают протестующих
26/03
В Ленобласти на митинг почти никто не пришёл
26/03
На Невском выставили ОМОН
26/03
Над Дворцовой кружит вертолёт
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
27.03.2017 10:56

Babushku-ягу с Димитрова отправили в психбольницу

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил Тамару Самсонову на принудительное лечение. От уголовной ответственности пенсионерка-расчленительница, обвиняемая в убийстве, освобождена из-за параноидной шизофрении.

Как сообщает 27 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, в июле 2015 года 69-летняя Самсонова подмешала в еду пожилой квартирной хозяйке, за которой ухаживала, порошок из 50 измельченных таблеток сильнодействующего лекарства. Женщина умерла. Самсонова избавлялась от тела по частям: сначала расчленила при помощи пилы и ножа, а потом выбросила на улицу. Обезглавленные останки, без головы и без рук, завернутые в штору, нашли прохожие. Еще один фрагмент чуть дальше обнаружили приехавшие полицейские. Несмотря на то, что суд признал вину обвиняемой, от уголовной ответственности её освободила шизофрения, которую выявила экспертиза. Согласно постановлению Фрунзенского районного суда, которое вынесено 27 марта, лечить её будут принудительно. По данным ведомства, гражданский иск, заявленный в рамках процесса, остался без удовлетворения.

По данным «Фонтанки», Тамаре Самсоновой, которая известна ещё и благодаря своим дневникам, в которых расписала около десятка убийств, и воздушному поцелую читателям «Фонтанки», приписывали и другое убийство, предположительно совершенное в 2003 году. Однако за него женщина с психическим расстройством отвечать тоже не будет.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
17.03.2017 09:45

Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56

Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Хельсинки обсуждают строительство гигантской мечети
Настойчивость обошлась петербургским коллекторам в 75 тысяч на четверых
Росатом и Курчатовский институт: Обеспечим изотопами российских и зарубежных пациентов
В России предлагают запретить суррогатное материнство
Волгоградский студент попал под уголовное дело после антикоррупционного митинга
Babushku-ягу с Димитрова отправили в психбольницу
Кадырову вручили высшую награду военной полиции РФ
Обама отправился на остров Тетиароа писать мемуары
СМИ: Вашингтон направит на Ближний Восток 200 десантников
Госдеп осудил задержание сотен россиян в ходе воскресных акций протеста
«А он нам фигвамы рисует»
Навальный и «непоротое поколение»
Андрей Могучий: Для меня единственный ограничитель в театре – закон
#МеняНеВзяли: Как создать и монетизировать вирусный контент
Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику
Леонид Исаев: Это отношения не Турции с Россией, а Эрдогана с Путиным
Вице-спикера подставили под удар
Признанные паспорта непризнанных республик
Пластика носа методом допроса
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Дальнобойщики Петербурга начинают акцию протеста против "Платона"

В ДТП с маршрутками в Ленобласти пострадали пятеро

Сергей Михайличенко

На Восстания завершились задержания сторонников Навального

фото с сайта twitter.com

В Сибири и на Дальнем Востоке прошли антикоррупционные акции

Сергей Михайличенко

В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга

Сергей Михайличенко

В Смольном посчитали участников акции на Марсовом

Новости компаний
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56
Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.