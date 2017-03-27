Babushku-ягу с Димитрова отправили в психбольницу

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил Тамару Самсонову на принудительное лечение. От уголовной ответственности пенсионерка-расчленительница, обвиняемая в убийстве, освобождена из-за параноидной шизофрении.

Как сообщает 27 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, в июле 2015 года 69-летняя Самсонова подмешала в еду пожилой квартирной хозяйке, за которой ухаживала, порошок из 50 измельченных таблеток сильнодействующего лекарства. Женщина умерла. Самсонова избавлялась от тела по частям: сначала расчленила при помощи пилы и ножа, а потом выбросила на улицу. Обезглавленные останки, без головы и без рук, завернутые в штору, нашли прохожие. Еще один фрагмент чуть дальше обнаружили приехавшие полицейские. Несмотря на то, что суд признал вину обвиняемой, от уголовной ответственности её освободила шизофрения, которую выявила экспертиза. Согласно постановлению Фрунзенского районного суда, которое вынесено 27 марта, лечить её будут принудительно. По данным ведомства, гражданский иск, заявленный в рамках процесса, остался без удовлетворения.

По данным «Фонтанки», Тамаре Самсоновой, которая известна ещё и благодаря своим дневникам, в которых расписала около десятка убийств, и воздушному поцелую читателям «Фонтанки», приписывали и другое убийство, предположительно совершенное в 2003 году. Однако за него женщина с психическим расстройством отвечать тоже не будет.