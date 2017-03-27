Поезд Псков-Петербург сбил ребёнка в Плюссе

В Псковской области ребенок погиб под колесами товарного поезда, ехавшего в Петербург.

Как сообщили 27 марта в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел два дня назад. Состав следовал из Пскова в Северную столицу, у станции Плюсса под его колёса попал мальчик 2014 года рождения. От полученных травм ребенок скончался.

Возбужденное уголовное дело будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

Каких-либо подробностей трагедии (в частности, как ребенок оказался на железнодорожных путях), следствие не приводит.