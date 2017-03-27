Спасибо за поддержку петербургской команды по следж-хоккею

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит своих друзей и партнеров, которые помогли собрать средствадля приобретенияпрофессиональной экипировки петербургским хоккеистам с инвалидностью. Это позволило игрокам продолжить подготовку к первым в их жизни соревнованиям – Чемпионату России-2017, который пройдет осенью.

Игроки первой петербургской команды по следж-хоккею (спорт для людей с поражением опорно-двигательного аппарата) тренируются чуть более полугода – официальный клуб был зарегистрирован весной 2016 года. Занимаются спортсмены под руководством тренера сборной России Андрея Иванова. Сначала ребята тренировались в обычном спортивном зале, отрабатывая приемы и технику игры.

В это время Благотворительный Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» приобрел команде клюшки и наконечники, а несколько специальных саней (используются вместо коньков) предоставили партнеры клуба. А в ноябре Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга помог найти ледовую площадку, а также включил выезды сборной на всероссийские соревнования в бюджетный план 2017 года.

Началась активная подготовка к первым и очень важным в их жизни соревнованиям – Чемпионату России. Однако тренироваться приходилось в обычных спортивных костюмах, а это, как минимум, небезопасно. С просьбой помочь в приобретении профессиональной экипировки Андрей Иванов обратился в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ». Благодаря жертвователям, откликнувшимся на краудфандинговой платформе Planeta.ru, участникам проекта «Благодаря» и компании "Work&Sport" – организатору спортивных корпоративных турниров, удалось собрать 72 968 рублей. На эту сумму были куплены 12 шлемов с масками и 12 налокотников.

Игроки, тренер и команда фонда искренне благодарят всех, кто помогает первой сборной по хоккею-следж встать на ноги. Ведь сейчас, по словам тренера,«основная задача петербургского клуба подготовиться к Чемпионату России в октябре 2017 года, и выступить там достойно».

Кроме того, ведется набор новых игроков. «Берем всех, но парни должны будут сами решить, смогут они соответствовать критериям следж-хоккея, или нет. Игра очень жесткая и суровая», – отмечают в клубе.

Записаться и прийти на пробную тренировку можно, связавшись с Андреем Васильевичем Ивановым. Тел.: 8-921-971-33-02.