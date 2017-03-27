Как французский президент петербургских бездомных порадовал

27.03.2017 14:17

27 марта 1902 года на Гутуевском острове в Петербурге открыли ночлежку. Сделали это не просто так, а в честь визита в российскую столицу французского президента Эмиля Лубе. Кто еще помимо петербургских бездомных обрадовался его приезду в Петербург, знает архивариус [Фонтанки.Офис] Константин Ранкс.

27 марта. В этот день в 1902 году, как пишут городские хроники, на Гутуевском острове в Петербурге был открыт новый ночлежный дом на 80 человек, как память о посещении российской столицы президентом Франции Эмилем Лубэ.

Сейчас это может показаться странным — открыть ночлежку по случая визита иностранного президента, но 115 лет назад нравы были несколько иными. Тем более что Эмиль Лубе славился своими благотворительными делами.

Этот известный политик был избран президентом Французской Республики в 1899 году. Тогда шумело дело Альфреда Дрейфуса, французского офицера, обвиненного в шпионаже в пользу Германии, и этнического еврея. Лубе не стал становиться на чью либо сторону, а посторался успокоить общественную экзальтацию.

Он поддерживал идею укрепления франко-британского союза, известного как Антанта, то есть «согласие», и полагал, что к нему должна присоединиться и Россия, что сделает безумным для Германии войну на два фронта. Лубе полагал, что руководство Германии будут вполне благоразумным, так как в то время суммарное население Франции, Британской империи и России превышало половину населения всего земного шара, и эти страны располагали самыми большими минеральными и продовольственными ресурсами в мире.

Лубе посетил Россию и Великобританию и уверился в огромных возможностях для формирования совместной военной политики. Вырисовывался контур нового глобального союза, который поставил бы так называемые «центральные державы», а именно Германскую и Австро-Венгерскую империи в подчинённое положение. Позор франко-прусской войны 1870 года не должен был повториться никогда.

Лубе способствовал формированию во Франции новой политической культуры — достаточно вспомнить, что он был единственным президентом в Третьей республике, который передал свои полномочия естественным путем, после завершения своего срока президентства. Именно при Лубе во Франции стали работать стабильные кабинеты министров. Он, президент республики умело вёл переговоры с монархами, и сдал страну в гораздо лучшем состоянии чем принял.

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