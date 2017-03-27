В Петербурге вечеринка обернулась массовым отравлением наркотиком

Квартирная вечеринка в Красносельском районе Петербурга закончилась приездом врачей: трое подростков и двое совершеннолетних госпитализированы с острым отравлением наркотиком.

Как стало известно «Фонтанке», молодых людей медики забрали из дома №18/2 по улице Адмирала Черокова в час ночи 26 марта. Двух 19-летних доставили в НИИ скорой помощи, троих 15-летних — в одну из детских больниц. Диагноз у всех один: острое ингаляционное отравление психотропным веществом. Старшие находятся в состоянии средней тяжести, младшие — в удовлетворительном.

Предположительно, зеленым веществом в пакетике, которым парни решили разнообразить вечеринку, с одним из подростков поделился знакомый.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).