Победители конкурса Tele2 поедут на фестиваль сноубордистов Quiksilver New Star Camp в Сочи

Tele2 стала партнером спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля.

Абоненты Tele2 получат привилегии при покупке пакета участника, а победители специального конкурса оператора поедут на New Star Camp бесплатно.

Гостей мероприятия ждут международные соревнования по сноуборду и фристайлу, показательные выступления звезд и музыкальные концерты. Фестиваль ежегодно привлекает около 5000 поклонников экстремального спорта со всей России. Tele2, которая впервые стала партнером мероприятия, предлагает абонентам и остальным участникам спортивно-развлекательную программу исходя из новой концепции «Другие правила».

Кульминацией программы Tele2 станут соревнования «Другие правила Jam», которые представят совершенно новые принципы оценки спортивного состязания. Жюри оценит стиль катания, костюм райдера, его музыкальное чутье и поддержку болельщиков. 8 апреля пройдет вечеринка Tele2 в Sky Club. Здесь состоится вручение специального приза от Tele2 – сноуборда, созданного по другим правилам проектирования доски.

Tele2 также организует мастер-классы по джиббингу, фрирайдингу и фристайлу от лучших спортсменов страны для победителей конкурса. Его участники должны сделать фотографию в привычной экипировке, но необычном месте или прокатиться на доске в самом невероятном образе.

Особые условия пребывания на New Star Camp ждут всех абонентов Tele2. В число подарков от Tele2 входит наклейка на ски-пасс, которая позволяет бесплатно продолжить день на ледовом катке курорта. Таким образом, ски-пассы не «сгорают» − как и неиспользованные минуты, SMS и гигабайты на пакетных тарифах Tele2.