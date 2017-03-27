На складе боеприпасов в Балаклее продолжаются одиночные взрывы

На территории складов боеприпасов в Балаклее Харьковской области продолжаются одиночные взрывы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 27 марта пиротехническими расчетами ГСЧС очищена от взрывоопасных предметов территория города Балаклея и девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечены три пожарных танка, три инженерные машины разграждения и три пожарных автомобиля министерства обороны Украины. Для подвоза воды привлечены три пожарных автомобиля ГосЧС.

Напомним, крупнейший в стране военный склад, где хранится 138 тысяч тонн боеприпасов, загорелся ночью 23 марта. Пожар привел к детонации взрывчатых веществ. Была проведена эвакуация местных жителей. Ранее сообщалось о погибшей в результате ЧП женщине.