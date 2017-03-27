Умер Казаченок

Еще
10:47 27.03.2017
Особое мнение / Федор Погорелов все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Могучий
Антон Мухин
Борис Подопригора
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Красимир Врански
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Михаил Бродский
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Николай Буров
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Федор Погорелов
Пришлите свою новость!
10:45
ФСБ задержала крупную группу торговцев оружием
10:39
"Квадрат": Фонд имущества утроил число аварийных квартир на продажу
10:35
Поезд Псков-Петербург сбил ребёнка в Плюссе
10:26
В Петербурге вечеринка обернулась массовым отравлением наркотиком
10:17
На складе боеприпасов в Балаклее продолжаются одиночные взрывы
10:09
В России изменили способ получения водительских прав
09:52
Медведев рассказал, как покатался на лыжах в день митингов
09:41
Кадырову вручили высшую награду военной полиции РФ
09:33
Марин Ле Пен предрекла скорое исчезновение Евросоюза
09:25
Турция назвала новые пошлины на российскую сельхозпродукцию
09:17
Двое неизвестных вскрыли вход в шахту метро на «Горьковской»
09:09
В России снова меняются ПДД
09:01
Правительство ждет 1,5 триллиона в бюджет при цене нефти $ 50-60
08:53
В Петербурге студента задержали в ночном клубе за домогательства к девушке
08:45
Обама отправился на остров Тетиароа писать мемуары
08:37
В Павловске школьник упал с крыши котельной
08:29
Фура раздавила «Жигули» в Ленобласти. Погибла девушка
08:21
СМИ: Вашингтон направит на Ближний Восток 200 десантников
08:13
Госдеп осудил задержание сотен россиян в ходе воскресных акций протеста
08:05
Тюльпанов предложил сажать стритрейсеров на пять лет
01:18
Петербуржцам покажут фильм о музее “Пермь-36”
26/03
Скончался бронзовый призер чемпионата СССР в составе «Зенита» Владимир Казаченок
26/03
Задержанным в Петербурге вменяют нарушение правил проведения митинга
26/03
Ветер помешал самолету из Москвы сесть в Петербурге
26/03
Задержанных школьников из полиции забрали родители, одного совершеннолетнего - скорая
26/03
К главе штаба Навального в Петербурге пришли домой
26/03
Порошенко продаёт «Украину»
26/03
В Финляндии из-за шторма 15 тысяч домов остались без света
26/03
Сотрудников ФБК в Москве задержали за "сопротивление эвакуации при пожаре"
26/03
После акции в Москве СКР расследует посягательство на жизнь полицейского
26/03
Трех школьников доставили в отдел полиции в Петербурге после акции протеста
26/03
Роскомнадзор призвал СМИ объективно информировать об акциях Навального
26/03
Возраст и глаза митингующих не дали полиции Петербурга применить силу
26/03
На акции Навального в Петербурге задержали более 130 человек
26/03
Журналистов «Новой» и «Ведомостей» отпустили из отдела полиции в Петербурге
26/03
Навальному вменяют организацию несанкционированной акции
26/03
Подсчет «Фонтанки»: На Марсово поле вышло более 10 тысяч
26/03
На Восстания завершились задержания сторонников Навального
26/03
В ходе протестной акции в Москве пострадал сотрудник полиции
26/03
Навальный будет ждать суда под арестом
26/03
Митингующие ушли с Тверской улицы в Москве
26/03
Против главы предвыборного штаба Навального возбудили уголовное дело об экстремизме
26/03
В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга
26/03
Глава петербургского штаба Навального покинула митингующих
26/03
В Центральной России посчитали задержанных на митингах Навального
26/03
На площади Восстания начались задержания участников акции Навального
26/03
Фанаты «Динамо» и «Зенита» устроили драку в Новгороде
26/03
В сторону Невского проехала колонна ОМОНа
26/03
В Смольном посчитали участников акции на Марсовом
26/03
Водители на Невском проспекте поддерживают протестующих
26/03
В Ленобласти на митинг почти никто не пришёл
26/03
На Невском выставили ОМОН
26/03
Над Дворцовой кружит вертолёт
26/03
Концерт Мюзик-холла в Англиканской церкви посетил двоюродный брат Елизаветы
26/03
Станцию «Крестовский остров» открыли после проверки
26/03
В полицию на Дворцовой полетели дымовые шашки
26/03
Полиция не вмешивается в акцию петербургских сторонников Навального
26/03
Сторонники Навального двинулись к Зимнему
26/03
Навального задержали на акции в Москве
26/03
Когда в Финляндию не пустят на шипах
26/03
Петербургская спортсменка стала серебряным чемпионом мира по керлингу
26/03
Понедельник в Петербурге начнётся со шторма
26/03
Минздрав: У детей будет две альтернативы пробе Манту
26/03
На Марсовом поле собрались тысячи человек
26/03
Данни принес «Зениту» победу над «Уфой» в товарищеском матче
26/03
На площади Победы ГИБДД задержала бородача с пистолетом
26/03
Марсово поле заполнили сторонники Навального и активисты НОД
26/03
По делу о пытках в Мистолово прошли 12-часовые обыски
26/03
Тепло в дома в Невском районе обещают вернуть в воскресенье вечером
26/03
На Марсовом поле начали «защищать традиционные ценности»
Предыдущие новости
Архив материалов
Версия для печати
27.03.2017 09:52
2 Комментариев
Умер Казаченок
Вечером в воскресенье социальные сети "Зенита" сообщили: на 65-м году жизни скончался Владимир Казаченок, директор учебно-тренировочного центра Академии ФК "Зенит" и легенда футбольного Ленинграда. Город заплакал.

Тут нечего обсуждать: это текст с одним посылом – светлая память, Владимир Александрович. В силу возраста я не видел Казаченка на поле, поэтому его 104 мяча на высшем уровне и 78 за "Зенит" – они для моего поколения только в хронике.

Для нас Казаченок – просто живая легенда "Зенита". Он в 21-м веке главный тренер сборной Санкт-Петербурга и руководитель бывшей "Смены". Ему уже становилось плохо с сердцем и в "Химках", и на турнире памяти Гранаткина, – уже тогда стало понятно, что с карьерой тренера, судя по всему, придется заканчивать. А именно благодаря тренеру Казаченку в российском футболе появился Александр Кержаков: Казаченок разглядел в "Светогорске" в Александре тот дар, который когда-то самого Казаченка сделал героем стадиона имени Кирова. Все горожане, даже далекие от футбола, помнят то двустишие про ребенка с незатейливой смежной рифмой.

Кержаков уже попрощался с Владимиром Александровичем: "Плачу... Ты дал мне очень много. Люблю тебя".

Так вышло, что я впервые пишу некролог. А когда пишешь о человеке, который нес исключительно радость, непросто. Мы много раз говорили по работе о футболе, и именно Казаченок рассказал когда-то мне, щеглу, про корреляцию между аншлагом на Кирова и повышенными премиальными. Потому что из-за домашней победы росла производительность труда на предприятиях Ленинграда. 

А в 2004 году мы на 5-м канале, в редакции программы "Неделя в большом городе", затеяли снимать сюжет про Колпино и договорились с Владимиром Александровичем об интервью (Казаченок воспитанник команды "Ижорец"). Понятно, обсуждали то самое двустишие, нравы футбольных 1970-х, Александра Панова и футбольные пространства Колпино. Под конец интервью Владимир Александрович со смехом напомнил нам другую кричалку с все той же смежной рифмой: "У нашего "Зенита" болельщиков не счесть, пока такие люди, как Казаченок, есть". И это правда.

Царствие небесное, Владимир Саныч.

Федор Погорелов

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
Pulsar-101
27 марта 2017 г. 10:27
А нового Казаченка ждать не приходится... некем заменить великого Человека.
Carl
27 марта 2017 г. 10:02
Да, не будет хватать Володи. Вечная память.
Новости компаний
Tele2
27.03.2017 10:21

Победители конкурса Tele2 поедут на фестиваль сноубордистов Quiksilver New Star Camp в Сочи

Tele2 стала партнером спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля.
SPIM.RU
24.03.2017 22:00

Магазин SPIM.RU расширяет каталог летних одеял с доставкой по Петербургу

Специализированный магазин ортопедических матрасов и товаров для сна SPIM.RU объявил о значительном расширении каталога, посвященного летним одеялам и постельному белью.
ЖК «Образцовый квартал»
24.03.2017 18:05

Последние квартиры по специальной цене в ЖК "Образцовый квартал"

В ЖК «Образцовый квартал начинается весенняя распродажа последних квартир.
другие статьи автора
09:52
2 Комментариев
Умер Казаченок
06/02
16 Комментариев
Дзюба их капитан
04/01
50 Комментариев
Салю, Шалуп!
28/11
30 Комментариев
Драка в раздевалке
Мы в соцсетях

Новости компаний
Tele2
27.03.2017 10:21
Победители конкурса Tele2 поедут на фестиваль сноубордистов Quiksilver New Star Camp в Сочи
Tele2 стала партнером спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля.
SPIM.RU
24.03.2017 22:00
Магазин SPIM.RU расширяет каталог летних одеял с доставкой по Петербургу
Специализированный магазин ортопедических матрасов и товаров для сна SPIM.RU объявил о значительном расширении каталога, посвященного летним одеялам и постельному белью.
ЖК «Образцовый квартал»
24.03.2017 18:05
Последние квартиры по специальной цене в ЖК "Образцовый квартал"
В ЖК «Образцовый квартал начинается весенняя распродажа последних квартир.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
24.03.2017 17:04
Банк «Санкт-Петербург» увеличил сроки потребительского кредитования до 7 лет
Новые, еще более комфортные условия предлагаются по кредитам «Зарплатный», «Классический» и «Партнерский». По этим программам Банк «Санкт-Петербург» увеличил сроки кредитования до 7 лет.
ПАО «Сбербанк России»
24.03.2017 15:45
Сбербанк одержал победу сразу в пяти номинациях конкурса «Хрустальная гарнитура»
Сбербанк занял первое место сразу в пяти номинациях международного конкурса «Хрустальная гарнитура». Это самая престижная награда в индустрии контакт-центров.
ГК «ЦДС
24.03.2017 15:40
Квартиры ЦДС теперь можно купить и в Челябинске
Сотрудники ГК «ЦДС» приняли участие в четырехдневной выставке «Ярмарка недвижимости» в Челябинске, в ходе которой провели презентацию компании и возводимых ею жилых комплексов.
кресло-бинбэг
24.03.2017 11:05
При покупке квартиры с мебелью «Петербургская Недвижимость» дарит кресло-бинбэг
Появилось интересное предложение по меблировке квартир от «Петербургской Недвижимости» и Setl City совместно с «Первой мебельной фабрикой».
Tele2
23.03.2017 17:20
Столичные абоненты Tele2 могут звонить в метро по Wi-Fi
Услуга «Wi-Fi-звонки» будет работать для абонентов оператора на всей территории Московского метрополитена.
ПАО «Сбербанк России»
23.03.2017 12:33
В Северо-Западном банке Сбербанка количество клиентов – участников внешнеэкономической деятельности – выросло на 14%
По итогам 2016 года количество клиентов – участников внешнеэкономической деятельности – в Северо-Западном банке Сбербанка выросло на 14%.
ГК «ЦДС»
23.03.2017 12:25
В ЦДС заключена первая сделка при помощи сервиса электронной регистрации Сбербанка
Первая сделка ГК «ЦДС» отправлена на регистрацию в Росреестр при помощи сервиса электронной регистрации. Объектом стала квартира в шестом корпусе ЖК «Приневский».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.