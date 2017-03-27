Умер Казаченок

Вечером в воскресенье социальные сети "Зенита" сообщили: на 65-м году жизни скончался Владимир Казаченок, директор учебно-тренировочного центра Академии ФК "Зенит" и легенда футбольного Ленинграда. Город заплакал.

Тут нечего обсуждать: это текст с одним посылом – светлая память, Владимир Александрович. В силу возраста я не видел Казаченка на поле, поэтому его 104 мяча на высшем уровне и 78 за "Зенит" – они для моего поколения только в хронике.

Для нас Казаченок – просто живая легенда "Зенита". Он в 21-м веке главный тренер сборной Санкт-Петербурга и руководитель бывшей "Смены". Ему уже становилось плохо с сердцем и в "Химках", и на турнире памяти Гранаткина, – уже тогда стало понятно, что с карьерой тренера, судя по всему, придется заканчивать. А именно благодаря тренеру Казаченку в российском футболе появился Александр Кержаков: Казаченок разглядел в "Светогорске" в Александре тот дар, который когда-то самого Казаченка сделал героем стадиона имени Кирова. Все горожане, даже далекие от футбола, помнят то двустишие про ребенка с незатейливой смежной рифмой.

Кержаков уже попрощался с Владимиром Александровичем: "Плачу... Ты дал мне очень много. Люблю тебя".

Так вышло, что я впервые пишу некролог. А когда пишешь о человеке, который нес исключительно радость, непросто. Мы много раз говорили по работе о футболе, и именно Казаченок рассказал когда-то мне, щеглу, про корреляцию между аншлагом на Кирова и повышенными премиальными. Потому что из-за домашней победы росла производительность труда на предприятиях Ленинграда.

А в 2004 году мы на 5-м канале, в редакции программы "Неделя в большом городе", затеяли снимать сюжет про Колпино и договорились с Владимиром Александровичем об интервью (Казаченок воспитанник команды "Ижорец"). Понятно, обсуждали то самое двустишие, нравы футбольных 1970-х, Александра Панова и футбольные пространства Колпино. Под конец интервью Владимир Александрович со смехом напомнил нам другую кричалку с все той же смежной рифмой: "У нашего "Зенита" болельщиков не счесть, пока такие люди, как Казаченок, есть". И это правда.

Царствие небесное, Владимир Саныч.

Федор Погорелов