Медведев рассказал, как покатался на лыжах в день митингов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался своим подписчикам в Instagram, что 26 марта, когда по всей стране прошли митинги с требованием отставки правительства, он катался на лыжах.

Под постом главы кабинета министров, посвящённым 8 марта, пользователь с ником ispiridonoff вечером воскресенья спросил у Дмитрия Медведева: «Привет, как день?» На что чиновник ответил честно: «Неплохо, на лыжах покатался». Комментарий появился на сайте 9 часов назад и все ещё доступен для просмотра.

Напомним, накануне десятки тысяч россиян вышли на инициированные оппозиционером Алексеем Навальным антикоррупционные акции протеста с требованиями отставки правительства и президента. Митинги стали результатом фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», в котором авторы приписывают премьер-министру РФ владение «огромными участками земли в самых элитных районах, ...яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

В Москве были задержаны более 500 участников несанкционированной акции. В Петербурге на Марсово поле, по подсчетам «Фонтанки», вышли больше 10 тысяч человек. В результате в отделах полиции оказалось более 130 горожан.