Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили высшую награду военной полиции РФ — медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка». Награду вручил в ходе торжественного митинга, посвященного возвращению из Сирии батальона военной полиции из Чечни, начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Вместе с главой Чечни высшей награды военной полиции были удостоены председатель парламента ЧР Магомед Даудов, командующий 58-й армией Евгений Никифоров и командир 42-й мотострелковой дивизии Владимир Завадский.

71-й мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии выполнял специальные задачи в Сирийской Арабской Республике. Личный состав военной полиции впервые использовали за границей РФ для отстаивания государственных интересов России и обеспечения международной безопасности.

В свою очередь, чеченский лидер вручил высшую награду Чечни — орден Кадырова — командиру батальона Руслану Нумахаджиеву. Кроме того, он получил от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова квартиру в Грозном.

Медалью «За заслуги перед ЧР» были удостоены Владимир Ивановский и Евгений Никифоров, а также 11 наиболее отличившихся бойцов батальона. Еще 10 военнослужащих получили медали «Защитнику ЧР», а семерым офицерам отделов военной полиции РФ Кадыров вручил часы.

Батальон военной полиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии был направлен в Сирию в декабре 2016 года. В задачи военнослужащих входили поддержание правопорядка и защита гражданского населения от террористов.