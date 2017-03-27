Марин Ле Пен предрекла скорое исчезновение Евросоюза

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюзу угрожает скорое исчезновение.

«Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли»,— приводит ее слова Reuters.

При этом госпожа Ле Пен добавила, что хотела бы заменить ЕС на «другую Европу», которую назвала «Европой для людей», основанной на свободном сотрудничестве стран.

Кроме того, кандидат в президенты Франции обвинила своих соперников Эмманюэля Макрона и Франсуа Фийона в «предательстве» ради ЕС и интересов рынка. Она выразила уверенность, что «пришло время побеждать глобалистов».

Три дня назад Марин Ле Пен встретилась в Москве с членами комитета Госдумы по международным делам и с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Выступая перед российскими парламентариями, кандидат в президенты Франции призвала к отмене санкций в отношении России — во всяком случае, черных списков.