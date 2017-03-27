Еще
10:47 27.03.2017
Пришлите свою новость!
10:45
ФСБ задержала крупную группу торговцев оружием
10:39
"Квадрат": Фонд имущества утроил число аварийных квартир на продажу
10:35
Поезд Псков-Петербург сбил ребёнка в Плюссе
10:26
В Петербурге вечеринка обернулась массовым отравлением наркотиком
10:17
На складе боеприпасов в Балаклее продолжаются одиночные взрывы
10:09
В России изменили способ получения водительских прав
09:52
Медведев рассказал, как покатался на лыжах в день митингов
09:41
Кадырову вручили высшую награду военной полиции РФ
09:33
Марин Ле Пен предрекла скорое исчезновение Евросоюза
09:25
Турция назвала новые пошлины на российскую сельхозпродукцию
09:17
Двое неизвестных вскрыли вход в шахту метро на «Горьковской»
09:09
В России снова меняются ПДД
09:01
Правительство ждет 1,5 триллиона в бюджет при цене нефти $ 50-60
08:53
В Петербурге студента задержали в ночном клубе за домогательства к девушке
08:45
Обама отправился на остров Тетиароа писать мемуары
08:37
В Павловске школьник упал с крыши котельной
08:29
Фура раздавила «Жигули» в Ленобласти. Погибла девушка
08:21
СМИ: Вашингтон направит на Ближний Восток 200 десантников
08:13
Госдеп осудил задержание сотен россиян в ходе воскресных акций протеста
08:05
Тюльпанов предложил сажать стритрейсеров на пять лет
01:18
Петербуржцам покажут фильм о музее “Пермь-36”
26/03
Скончался бронзовый призер чемпионата СССР в составе «Зенита» Владимир Казаченок
26/03
Задержанным в Петербурге вменяют нарушение правил проведения митинга
26/03
Ветер помешал самолету из Москвы сесть в Петербурге
26/03
Задержанных школьников из полиции забрали родители, одного совершеннолетнего - скорая
26/03
К главе штаба Навального в Петербурге пришли домой
26/03
Порошенко продаёт «Украину»
26/03
В Финляндии из-за шторма 15 тысяч домов остались без света
26/03
Сотрудников ФБК в Москве задержали за "сопротивление эвакуации при пожаре"
26/03
После акции в Москве СКР расследует посягательство на жизнь полицейского
26/03
Трех школьников доставили в отдел полиции в Петербурге после акции протеста
26/03
Роскомнадзор призвал СМИ объективно информировать об акциях Навального
26/03
Возраст и глаза митингующих не дали полиции Петербурга применить силу
26/03
На акции Навального в Петербурге задержали более 130 человек
26/03
Журналистов «Новой» и «Ведомостей» отпустили из отдела полиции в Петербурге
26/03
Навальному вменяют организацию несанкционированной акции
26/03
Подсчет «Фонтанки»: На Марсово поле вышло более 10 тысяч
26/03
На Восстания завершились задержания сторонников Навального
26/03
В ходе протестной акции в Москве пострадал сотрудник полиции
26/03
Навальный будет ждать суда под арестом
26/03
Митингующие ушли с Тверской улицы в Москве
26/03
Против главы предвыборного штаба Навального возбудили уголовное дело об экстремизме
26/03
В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга
26/03
Глава петербургского штаба Навального покинула митингующих
26/03
В Центральной России посчитали задержанных на митингах Навального
26/03
На площади Восстания начались задержания участников акции Навального
26/03
Фанаты «Динамо» и «Зенита» устроили драку в Новгороде
26/03
В сторону Невского проехала колонна ОМОНа
26/03
В Смольном посчитали участников акции на Марсовом
26/03
Водители на Невском проспекте поддерживают протестующих
26/03
В Ленобласти на митинг почти никто не пришёл
26/03
На Невском выставили ОМОН
26/03
Над Дворцовой кружит вертолёт
26/03
Концерт Мюзик-холла в Англиканской церкви посетил двоюродный брат Елизаветы
26/03
Станцию «Крестовский остров» открыли после проверки
26/03
В полицию на Дворцовой полетели дымовые шашки
26/03
Полиция не вмешивается в акцию петербургских сторонников Навального
26/03
Сторонники Навального двинулись к Зимнему
26/03
Навального задержали на акции в Москве
26/03
Когда в Финляндию не пустят на шипах
26/03
Петербургская спортсменка стала серебряным чемпионом мира по керлингу
26/03
Понедельник в Петербурге начнётся со шторма
26/03
Минздрав: У детей будет две альтернативы пробе Манту
26/03
На Марсовом поле собрались тысячи человек
26/03
Данни принес «Зениту» победу над «Уфой» в товарищеском матче
26/03
На площади Победы ГИБДД задержала бородача с пистолетом
26/03
Марсово поле заполнили сторонники Навального и активисты НОД
26/03
По делу о пытках в Мистолово прошли 12-часовые обыски
26/03
Тепло в дома в Невском районе обещают вернуть в воскресенье вечером
26/03
На Марсовом поле начали «защищать традиционные ценности»
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
27.03.2017 09:33

Марин Ле Пен предрекла скорое исчезновение Евросоюза

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюзу угрожает скорое исчезновение.

«Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли»,— приводит ее слова Reuters.

При этом госпожа Ле Пен добавила, что хотела бы заменить ЕС на «другую Европу», которую назвала «Европой для людей», основанной на свободном сотрудничестве стран.

Кроме того, кандидат в президенты Франции обвинила своих соперников Эмманюэля Макрона и Франсуа Фийона в «предательстве» ради ЕС и интересов рынка. Она выразила уверенность, что «пришло время побеждать глобалистов».

Три дня назад Марин Ле Пен встретилась в Москве с членами комитета Госдумы по международным делам и с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Выступая перед российскими парламентариями, кандидат в президенты Франции призвала к отмене санкций в отношении России — во всяком случае, черных списков.

 

 

Источник: "Коммерсантъ"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
21.03.2017 08:00

КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro

Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Медведев рассказал, как покатался на лыжах в день митингов
Марин Ле Пен предрекла скорое исчезновение Евросоюза
Власти Гатчинского района отказали в проведении митинга против премьера Медведева
В США отменили слушание конгресса о возможном вмешательстве РФ в выборы
ВВС Финляндии создали новое спецподразделение
Власти 24 городов согласовали площадки для митингов Навального
Навального повторно предупредили о незаконности акции на Тверской
Зюганов: Расследование Навального сделали "три института ЦРУ с применением космической техники"
Песков подтвердил встречу Путина и Вучича
Ходорковский: Путин обдумывает отставку до 2024 года
Кому на Руси налоги не платить
Он вам не болел
Демонический ЗакС
Он вам не Демон
Кичеджи против Смольного
Кому нужен закон Макарова
Подарок к Пасхе для патриарха
Вбросил из благих побуждений
Крымская сауна особого назначения
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Восстания завершились задержания сторонников Навального

фото с сайта twitter.com

В Сибири и на Дальнем Востоке прошли антикоррупционные акции

Сергей Михайличенко

В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга

Сергей Михайличенко

В Смольном посчитали участников акции на Марсовом

Вратарь СКА Коскинен совершил фантастическое спасение клюшкой

В Минске задержали сотни участников «Марша рассерженных белорусов»

Новости компаний
КЕЙ
21.03.2017 08:00
КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro
Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.