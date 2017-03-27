Двое неизвестных вскрыли вход в шахту метро на «Горьковской»

В Петроградском районе Петербурга сотрудники полиции обнаружили следы вскрытия шахты метро. Позже удалось выяснить и приметы двух мужчин, вероятно, забравшихся в подземку в Александровском парке.

По информации «Фонтанки», утром 26 марта сотрудники подземки обнаружили, что решетка на воротах вентиляционной шахты, которая расположена рядом со станцией метро «Горьковская», распилена, а предусмотренные на случай проникновения датчики обёрнуты фольгой. На место направили аварийную бригаду метрополитена – осмотреть шахту со стороны тоннеля.

По предварительной информации, в шахту могли проникнуть двое молодых людей, на вид 22 – 30 лет, которые были одеты в тёмные куртки.