Правительство ждет 1,5 триллиона в бюджет при цене нефти $ 50-60

Бюджет РФ в 2017 году может получить дополнительно порядка 1,5 триллиона рублей, если цены на нефть в результате сокращения добычи будут в диапазоне в среднем 50 – 60 долларов за баррель. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Мы видим в целом положительный эффект, не только для нефтяных компаний, но и для бюджета… Мы оценивали ранее, что если цены (на нефть. — Прим. ред.) будут держаться на уровне, который сегодня складывается в диапазоне между 50 – 60 долларами за баррель, то дополнительный эффект для бюджета может составить в год порядка 1,5 триллиона рублей", — сказал Новак в интервью телеканалу RT.

При этом министр сказал, что пока не меняет прогноз средней цены нефти в 2017 году.

"Тот диапазон, который я ранее называл — в 2017 году средняя цена нефти марки Brent, на мой взгляд, будет в диапазоне от 50 до 60 долларов (за баррель. — Прим. ред.), я его пока не меняю", — сказал Новак.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.