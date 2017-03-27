В Петербурге студента задержали в ночном клубе за домогательства к девушке

В Петербурге студента доставили в отдел полиции из ночного клуба в Выборгском районе. Причиной стало сексуальное насилие над несовершеннолетней гостьей увеселительного заведения.

Как стало известно «Фонтанке», девушка 2000 года рождения стала жертвой домогательств 20-летнего студента из Таджикистана ночью 26 марта, когда отдыхала в клубе «Аврора» на Пироговской набережной, 7. Сразу после произошедшего молодого человека остановил работник клуба, он же вызвал полицию. Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать Следственный комитет Петербурга.

По предварительным данным, приезжий учится в Электротехническом университете.