Обама отправился на остров Тетиароа писать мемуары

Бывший президент США Барак Обама отправился на остров Тетиароа, находящийся в южной части Тихого океана в архипелаге Французская Полинезия, для написания мемуаров. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Обама планирует надолго задержаться на острове, чтобы сосредоточиться на книге о своей работе в Белом доме, уточняет издание. Это не первая путешествие экс-президента США. Покинув Белый дом, Барак и Мишель Обама уже побывали в Палм Спрингс, на островах в Карибском бассейне и на Гавайях.

1 марта издание Financial Times сообщило, что издательский дом Penguin Random House заплатит Обаме и его жене более $65 млн за написание двух отдельных книг о жизни и работе в Белом доме. Соглашение уже достигнуто, однако подробной информации в Penguin не предоставили.