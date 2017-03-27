СМИ: Вашингтон направит на Ближний Восток 200 десантников

США направят на Ближний Восток около 200 военнослужащих-десантников по запросу командования в Багдаде.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник. По данным телеканала, две дополнительные роты 82-ой воздушно-десантной дивизии армии США будут направлены либо в Ирак, либо в Сирию. Достоверно не известно, куда именно перебросят военнослужащих.

Телеканал отмечает, что решение будет принимать генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, высокопоставленный командир в возглавляемой США коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Ожидается, что Пентагон сообщит больше деталей об отправке 200 военных в понедельник, 27 марта.

Ранее в Вашингтоне прошла встреча стран – участниц возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ.