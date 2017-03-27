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27.03.2017 08:13

Госдеп осудил задержание сотен россиян в ходе воскресных акций протеста

США осудили задержание сотен протестующих в России, назвав эти меры «оскорблением демократических ценностей».

«Мы призываем правительство России незамедлительно освободить всех мирных демонстрантов», — цитирует официального представителя Госдепартамента Марка Тонера «Лента.ру».

По словам американского чиновника, Вашингтон «обеспокоен», узнав о задержании российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, массовые протестные акции, анонсированные Навальным после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), 26 марта прошли по всей России. В Москве, по предварительным данным, задержаны около 700 участников антикоррупционного митинга, в Петербурге – 131 человек, в том числе, трое несовершеннолетних.


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