Госдеп осудил задержание сотен россиян в ходе воскресных акций протеста
США осудили задержание сотен протестующих в России, назвав эти меры «оскорблением демократических ценностей».
«Мы призываем правительство России незамедлительно освободить всех мирных демонстрантов», — цитирует официального представителя Госдепартамента Марка Тонера «Лента.ру».
По словам американского чиновника, Вашингтон «обеспокоен», узнав о задержании российского оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, массовые протестные акции, анонсированные Навальным после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), 26 марта прошли по всей России. В Москве, по предварительным данным, задержаны около 700 участников антикоррупционного митинга, в Петербурге – 131 человек, в том числе, трое несовершеннолетних.