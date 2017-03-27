Тюльпанов предложил сажать стритрейсеров на пять лет

Ввести уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством предложил сенатор Вадим Тюльпанов.

Как сообщили 27 марта в пресс-службе политика, экс-руководитель петербургского ЗакСа предлагает внести изменения в статью 213 УК РФ и наказывать так называемых стритрейсеров штрафом от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Также дерзких гонщиков можно будет лишить свободы сроком до пяти лет.

В пояснительной записке к законопроекту его автор отмечает участившиеся случаи общественно опасных инцидентов с участием автохулиганов, а также иные виды провокационного поведения водителей: заезд на автомобилях на тротуары, газоны, пешеходные зоны, въезд на автомобилях в здания, провокация полицейской погони.

«Государство должно быть готово законодательно наказывать автохулиганов, чтобы в будущем свести к минимуму инциденты, где от необдуманных действий автодебоширов могут пострадать окружающие люди, – считает политик. – Однако пока неадекватные выходки водителей вызывают лишь справедливый гнев общественности. А сами нарушители чувствуют полную безнаказанность и в открытую хвастаются своими «подвигами», выкладывая в социальные сети соответствующие видеоролики. Демонстративная езда по паркам и пешеходным зонам, гонки на скорости свыше 200 км в час, прямое неподчинение сотрудникам ДПС и провоцирование их на погоню с прямой трансляцией в Интрнете – это не просто нарушение ПДД, а настоящее хулиганство, которое должно повлечь за собой уголовную ответственность».