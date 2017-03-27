«А он нам фигвамы рисует»

Антикоррупционные протесты в стране и стычки с полицией остались незамеченными политической элитой в Интернет-пространстве.

Это неправда, что митинги в сотне городов стали ключевым событием России в воскресенье, 26 марта. Так кажется только непосредственным участникам событий и активным пользователем соцсетей. На самом деле, страну волнует международная повестка, а политики всех мастей реакции на протесты предпочли поздравления Аркадия Дворковича с 45-летием.

Первым внимание на информационную картину воскресенья, 26 марта, заставила обратить «Россия24» – телеканал, которому свойственны прямые включения. Пока тысячи занимали Пушкинскую площадь в Москве и оккупировали Дворцовую в Петербурге, эфир телеканала был занят документальным фильмом о Мотороле. Щелканье кнопок и листание страниц соцсетей в дальнейшем дало понимание, что погибший полковник ДНР – не единственное, чем живет страна.

Первый канал игнорировал многотысячные митинги в дежурных новостых сюжетах и к ключевому, в 21.00, тоже не успел собрать информацию. Зритель с помощью первой кнопки погружался в обстоятельства гибели Дениса Вороненкова, интриги «Евровидения», лондонского теракта и контрактов российских оружейников. Еще был Владимир Путин с разрезе повышения качества медицинских услуг.

«Вести недели» на телеканале «Россия» разбавили день дремлющей Меркель. Сайт второй телекнопки предпочел не обходиться без политических событий в стране, и читателю-зрителю рассказали о ранении полицейского во время протестов, аресте Навального, разбитом лице корреспондента Life, 17-летии первого президентства Владимира Путина, которое пришлось на 26 марта, и распыленном в центре столичного митинга газе.

Петербургская информпалитра имела свои оттенки. Популярнейшее печатное издание города размышляло о девчачьих косичках ребенка Стаса Пьехи. Интернет-версия крупнейшего телеканала сообщала петербуржцам о сильном ветре в Пулково, победе «Зенита», уровне воды в Неве. Его конкурент все же выехал на место событий, но навлек на себя критику коллеги из «Эха Москвы Петербурга». Валерий Нечай уличил телеканал в ярко выраженной сервильности.

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Политический голос Петербурга в столице Виталий Милонов не нашел что сказать. Он лишь ретвитнул видеозапись с кричалкой «Кто не скачет, тот Медведь»:

«Федеральное агентство новостей», которое имеет петербургские корни, в привлечении читателя сделало ставку на Марию Максакову.

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Зато многотысячные протесты были замечены за пределами России. О них написали крупнейшие СМИ

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Газета «Ведомости» обратила внимание, что пользователи Facebook стали жаловаться на игнорирование главной страницей «Яндекса» протестных митингов, несмотря на важность и большое сообщение в СМИ. Пресс-служба «Яндекса» ответила «Фонтанке»:

«Топ все время меняется. При ранжировании сюжетов в Яндекс.Новостях учитывается не только количество сообщений в сюжете, но также состав источников, плотность потока информации и время сообщений. Кроме того, в определенной степени учитывается и вес других сюжетов по данной теме. Однако алгоритмы сервиса не объединяют сюжеты, отражающие разные аспекты события или происходящие в разных регионах, в один. В целом по темам, связанным с митингами, было большое количество сообщений, сюжеты по теме входили в топ, но потом их вытесняли другие сюжеты. Например, сюжет «Антикоррупционные митинги проходят в крупных городах России» находился в топ-5 на главной странице между 12:00 и 13:00».

К позднему вечеру 26-го федеральный «Яндекс» закрепил в топе тему митингов, но под заголовком, который ясен лишь посвященным: «Правоохранительные органы столицы действовали четко и профессионально». Если что, это о реакции чиновников Москвы на проводенные задержания.

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Какого-то одобрения действий полиции (не говоря о реакции на народные протесты) можно было ожидать от советника главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Александра Хинштейна, который стал известен разоблачениями коррупционеров. Но он за весь день изумился только снегопаду:

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У властей, надо признать, 26-го были и другие заботы. Мэр столицы Сергей Собянин последовал примеру многих представителей политической элиты и поздравил заместителя Дмитрия Медведева с днем рождения. Аркадию Дворковичу исполнилось 45 лет.

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков был занят другим. Его интересовали финансовые разборки Трампа и Меркель.

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Зато в тренде, как всегда, оказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он лично поучаствовал в митинге. Но другом. Посвящено было мероприятие возвращению чеченской военной полиции из Сирии. Благодаря этому Рамзан Ахмадович снова стал медалистом. Ему вручили высшую награду военной полиции России – медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка».

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Какая-то реакция на митинги все же последовала. Политик Эдуард Лимонов, в свое время не брезговавший за идею отправлять сторонников в автозаки, был сегодня настроен иначе:

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По последним данным, в Москве и Петербурге за участие в протестных акциях было задержано больше тысячи человек. О том, как несанкционированная акция проходила в Северной столице, читайте в материале «Фонтанки». Также наши эксперты попытались понять, а чего же хотела молодежь, которая в большинстве своем вышла на улицы.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»