Скончался бронзовый призер чемпионата СССР в составе «Зенита» Владимир Казаченок

На 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории футбольного клуба «Зенит» Владимир Казаченок. Это произошло 26 марта, сообщает пресс-служба петербургской команды, не уточняя при этом причину смерти.

«Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича», – говорится в официальном сообщении клуба.

Известно, что в последнее время у Казаченка были проблемы с сердцем.

Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. В составе «Зенита» форвард провел 219 матчей и забил 78 мячей. В 1980 году Казаченок вместе с «Зенитом» стал бронзовым призером чемпионата СССР. Вошел в «Клуб Григория Федотова», забив за карьеру 104 гола. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны. В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года работал директором учебно-тренировочного центра Академии футбольного клуба «Зенит».

Одно из последних интервью он дал «Фонтанке» в январе. В частности, Казаченок рассказывал о работе Академии «Зенита», которой посвятил последние годы своей жизни.