Задержанным в Петербурге вменяют нарушение правил проведения митинга

Задержанные после несанкционированной акции в Петербурге 26 марта подписывают административный протокол и уходят после воспитательной беседы с сотрудниками Центра «Э». Статья предполагает либо штраф, либо обязательные работы.

Как сообщила «Фонтанке» член петербургской Общественной наблюдательной комиссии Екатерина Косаревская, в 30-м отделе полиции на Васильевском острове к 23:00 воскресенья осталось пятеро, на остальных составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга»). Сотрудники рассказали правозащитникам, что в отделе изначально было 26 человек.

Примерно такое же количество назвал «Фонтанке» и один из задержанных. По его словам, правонарушения завтра, 27 марта, будет рассматривать Смольнинский суд. По закону за участие в акции придется либо заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, либо отправиться на обязательные работы.

По данным «Фонтанки», задержанных уже отпустили из 60-го, 76-го и из 22-го отделов полиции. В список претензий правозащитников пока входят условия доставления, слишком долгое оформление протоколов и задержание несовершеннолетних: о школьниках нужно было уведомить детского омбудсмена Светлану Агапитову.