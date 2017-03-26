Ветер помешал самолету из Москвы сесть в Петербурге

В Пулково не смог приземлиться один из московских рейсов, командир воздушного судна решил вернуться в столицу. Об этом «Фонтанке» рассказали пассажиры.

Самолет Boeing 737-800NG выполнял рейс авиакомпании Pegas Fly KAR8147 из Шереметьево в Пулково. Около 20:30 воскресенья, 26 марта, он взлетел из московского аэропорта и через час с небольшим начал выполнять заход в аэропорту Петербурга.

«Командир вышел на связь и сказал, что из-за сильного ветра в целях безопасности возвращаемся назад», – рассказали «Фонтанке» очевидцы.

Судя по трекеру Flightradar24, в этот момент самолет находился на высоте 6750 футов (около 2500 метров). По данным из открытых источников, в этот момент в Пулково наблюдался ветер ветер северо-западного направления со скоростью 15 м/с и порывами до 23 м/с.

Самолет вновь набрал высоту и полетел назад в Шереметьево, где приземлился в 22:25. «Объявили, что высадят, дозаправят и будет дубль два», – передают из Москвы пассажиры.

По данным на 23:00 в Пулково наблюдается ветер западного направления со скоростью 7 метров в секунду. Тем не менее синоптики предупреждают, что штормовой ветер, который посетил Петербург 26 марта, сохранится и в понедельник, 27-го числа.