Задержанных школьников из полиции забрали родители, одного совершеннолетнего - скорая

В Петербурге отпустили трех школьников, которых среди прочих доставили в полицию после несанкционированной акции на площади Восстания. Другого задержанного забрала скорая.

Как сообщил «Фонтанке» депутат городского Заксобрания Борис Вишневский, который находится в 60-м отделе полиции на Васильевском острове, троих несовершеннолетних около часа назад забрали родители.

Другому задержанному понадобилась медицинская помощь: его доставили в отдел с травмой головы. Депутат рассказал, что молодой человек получил удар дубинкой, но в полиции его не отпустили, а только согласились оформить «вне очереди». Пострадавший все-таки покинул отдел в компании врачей.

По словам дежурного 60-го отдела скорая, действительно, приезжала, но пациента найти не смогли, потому что никто не признался. Он не уточнил, сколько человек находится в отделе, но Борис Вишневский сообщает о двенадцати.

Депутат добавил, что пока пишут только протоколы о доставлении, в которых написано, что люди кричали на Невском проспекте политические лозунги, при этом людей задерживали без предупреждения. Депутату пообещали, что отпускать начнут через полчаса, однако людей в нарушение закона (на оформление закон отводит 3 часа) все равно продержали непозволительно долго, и на этом основании он направит жалобу в прокуратуру.

О том, как в Петербурге проходило несанкционированное властями протестное мероприятие, читайте в материале «Фонтанки».