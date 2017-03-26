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26.03.2017 22:38

К главе штаба Навального в Петербурге пришли домой

Активные участники протестного митинга в Петербурге 26 марта сообщают о визитах неизвестных лиц по домашним адресам. Стука в дверь удостоились как минимум глава штаба Навального и активист движения «Весна».

Как стало известно «Фонтанке», к 22 часам воскресенья, 26 марта, несколько знакомых руководителя штаба Алексея Навального в Петербурге Полины Костылевой получили от нее текстовые сообщения о том, что в ее квартиру на Кирочной улице «кто-то ломится в дверь». Как сообщила «Фонтанке» сама Костылева, никуда идти она не намерена, поскольку это не официальный документ.

«Уважаемая Костылева Полина Владимировна, вам необходимо явиться в 78-й отдел полиции для дачи объяснения 28 марта к 11 часам на улицу Чехова, 15 в дежурную часть», – говорится в тексте.


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Одновременно послание схожего содержания получили друзья активиста движения «Весна» Ярослава Путрова. Он зарегистрирован в Гатчине, но живет по другому адресу, куда неизвестные и пришли. Телефон Путрова тоже отключен.

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что оперативные и служебные действия сотрудников полиции обсуждать не будут.

26 марта Петербург присоединился к единому дню протеста против коррупции высших должностных лиц многотысячным митингом и шествием по Невскому проспекту. Смольный не согласовал мероприятие, но полиция допустила его с учетом массовости. По подсчетам «Фонтанки», на улицы вышло более 10 тысяч человек, это самая многочисленная протестная акция за последние годы.

Единый день инициировал Алексей Навальный. Его штаб вел прямую интернет-трансляцию митингов по всей России. В офис пришли полицейские и задержали 17 человек fontanka.ru/2017/03/26/068/. По последним данным, сторонники Навального не подчинялись требования стражей, которые хотели провести эвакуацию при пожаре. Против главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова возбуждено уголовное дело за экстремизм.


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