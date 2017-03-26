Порошенко продаёт «Украину»

Президент Украины Пётр Порошенко поручил продать брата-близнеца флагмана Черноморского флота России, ракетного крейсера «Москва». Корабль аналогичного проекта 1164, ракетный крейсер «Украина», который более 32 лет лет пытаются построить на судостроительном заводе в Николаеве, уйдёт с молотка. Об этом 26 марта сообщает местное издание «НикВести». По информации издания, Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера, который находится в акватории николаевского завода.

На митинге работников завода в пятницу, 24 марта, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь сообщил о дальнейшей судьбе крейсера.

«У вас стоит крейсер «Украина», есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы, – сказал Вячеслав Бонь. Он добавил, что параллельно готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля.

Отметим, что Украина пытается продать боевой корабль, начиная с 2001 года. Ранее, как сообщали СМИ, Индия и Китай по разным соображениям отказались от идеи покупки корабля, а экс-министр обороны России Анатолий Сердюков заявлял, что примет крейсер «только даром».