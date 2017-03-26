Порошенко продаёт «Украину»
Президент Украины Пётр Порошенко поручил продать брата-близнеца флагмана Черноморского флота России, ракетного крейсера «Москва». Корабль аналогичного проекта 1164, ракетный крейсер «Украина», который более 32 лет лет пытаются построить на судостроительном заводе в Николаеве, уйдёт с молотка. Об этом 26 марта сообщает местное издание «НикВести». По информации издания, Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера, который находится в акватории николаевского завода.
На митинге работников завода в пятницу, 24 марта, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь сообщил о дальнейшей судьбе крейсера.
«У вас стоит крейсер «Украина», есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы, – сказал Вячеслав Бонь. Он добавил, что параллельно готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля.
Отметим, что Украина пытается продать боевой корабль, начиная с 2001 года. Ранее, как сообщали СМИ, Индия и Китай по разным соображениям отказались от идеи покупки корабля, а экс-министр обороны России Анатолий Сердюков заявлял, что примет крейсер «только даром».
Справка:
Ракетный крейсер «Украина» (изначально «Комсомолец», с 23 марта 1985 г. по 20 марта 1993 г. «Адмирал Флота Лобов») — советский и украинский военный ракетный крейсер, четвёртый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Строился 32 года на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве.Проект ракетного крейсера «Адмирал Флота Лобов» был разработан Северным конструкторским бюро в Ленинграде.Корабль оснащён зенитным ракетным комплексом среднего радиуса действия C-300 «Форт», представляющим собой морской вариант сухопутной системы С-300. Кроме того, на борту установлены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет «Вулкан» (самих ракет на корабле нет), 3 батареи шестиствольных 30-мм пушек АК-630 с ПУС «Вымпел», 2 пятитрубных торпедных аппарата, 130-мм артиллерийские системы главного калибра и многое другое. Для разведки и корректировки огня имеется вертолёт.