Еще
00:48 27.03.2017
Новость часа
26/03
Ветер помешал самолету из Москвы сесть в Петербурге
Пришлите свою новость!
26/03
Скончался бронзовый призер чемпионата СССР в составе «Зенита» Владимир Казаченок
26/03
Задержанным в Петербурге вменяют нарушение правил проведения митинга
26/03
Ветер помешал самолету из Москвы сесть в Петербурге
26/03
Задержанных школьников из полиции забрали родители, одного совершеннолетнего - скорая
26/03
К главе штаба Навального в Петербурге пришли домой
26/03
Порошенко продаёт «Украину»
26/03
В Финляндии из-за шторма 15 тысяч домов остались без света
26/03
Сотрудников ФБК в Москве задержали за "сопротивление эвакуации при пожаре"
26/03
После акции в Москве СКР расследует посягательство на жизнь полицейского
26/03
Трех школьников доставили в отдел полиции в Петербурге после акции протеста
26/03
Роскомнадзор призвал СМИ объективно информировать об акциях Навального
26/03
Возраст и глаза митингующих не дали полиции Петербурга применить силу
26/03
На акции Навального в Петербурге задержали более 130 человек
26/03
Журналистов «Новой» и «Ведомостей» отпустили из отдела полиции в Петербурге
26/03
Навальному вменяют организацию несанкционированной акции
26/03
Подсчет «Фонтанки»: На Марсово поле вышло более 10 тысяч
26/03
На Восстания завершились задержания сторонников Навального
26/03
В ходе протестной акции в Москве пострадал сотрудник полиции
26/03
Навальный будет ждать суда под арестом
26/03
Митингующие ушли с Тверской улицы в Москве
26/03
Против главы предвыборного штаба Навального возбудили уголовное дело об экстремизме
26/03
В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга
26/03
Глава петербургского штаба Навального покинула митингующих
26/03
В Центральной России посчитали задержанных на митингах Навального
26/03
На площади Восстания начались задержания участников акции Навального
26/03
Фанаты «Динамо» и «Зенита» устроили драку в Новгороде
26/03
В сторону Невского проехала колонна ОМОНа
26/03
В Смольном посчитали участников акции на Марсовом
26/03
Водители на Невском проспекте поддерживают протестующих
26/03
В Ленобласти на митинг почти никто не пришёл
26/03
На Невском выставили ОМОН
26/03
Над Дворцовой кружит вертолёт
26/03
Концерт Мюзик-холла в Англиканской церкви посетил двоюродный брат Елизаветы
26/03
Станцию «Крестовский остров» открыли после проверки
26/03
В полицию на Дворцовой полетели дымовые шашки
26/03
Полиция не вмешивается в акцию петербургских сторонников Навального
26/03
Сторонники Навального двинулись к Зимнему
26/03
Навального задержали на акции в Москве
26/03
Когда в Финляндию не пустят на шипах
26/03
Петербургская спортсменка стала серебряным чемпионом мира по керлингу
26/03
Понедельник в Петербурге начнётся со шторма
26/03
Минздрав: У детей будет две альтернативы пробе Манту
26/03
На Марсовом поле собрались тысячи человек
26/03
Данни принес «Зениту» победу над «Уфой» в товарищеском матче
26/03
На площади Победы ГИБДД задержала бородача с пистолетом
26/03
Марсово поле заполнили сторонники Навального и активисты НОД
26/03
По делу о пытках в Мистолово прошли 12-часовые обыски
26/03
Тепло в дома в Невском районе обещают вернуть в воскресенье вечером
26/03
На Марсовом поле начали «защищать традиционные ценности»
26/03
В Минске задерживают участников акции за освобождение задержанных
26/03
Помощник депутата Госдумы найден мёртвым на могиле дочери в Москве
26/03
Вор в белом халате вынес технику из ТЦ «Сити Молл» через потолок
26/03
В Сибири и на Дальнем Востоке прошли антикоррупционные акции
26/03
Финляндия перешла на летнее время
26/03
В Петербурге таксист с ножом просил у девушки телефон
26/03
На концертный комплекс в «Артеке» выделили 1,5 миллиарда рублей
26/03
Семейная ссора в парадной на Ветеранов закончилась стрельбой
26/03
Во Владивостоке начались задержания участников митинга против коррупции
26/03
В Петербурге за 150 рублей и наушники подростки получили уголовное дело
26/03
Поездка на дачу в Парголово закончилась изнасилованием
26/03
Пассажиры украли у таксиста машину, деньги и телефон
26/03
В Приморском районе с 13-го этажа упал мужчина
26/03
Двое с битами оставили ювелирный в Пушкине без украшений
26/03
США ввели санкции против восьми российских компаний
26/03
Президента Йемена приговорили к смертной казни
26/03
Украина поставила условие участия России в «Евровидении»
26/03
Mgzavrebi привез в Петербург сирень
26/03
«АукцЫон» задаст вершин
26/03
«Бесприданницу» в стиле парижского театра ужасов сыграют в Театральном музее
26/03
Детей познакомят с современным танцем из Венгрии и Финляндии
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
26.03.2017 22:11

Порошенко продаёт «Украину»

Президент Украины Пётр Порошенко поручил продать брата-близнеца флагмана Черноморского флота России, ракетного крейсера «Москва». Корабль аналогичного проекта 1164, ракетный крейсер «Украина», который более 32 лет лет пытаются построить на судостроительном заводе в Николаеве, уйдёт с молотка. Об этом 26 марта сообщает местное издание «НикВести». По информации издания, Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера, который находится в акватории николаевского завода.

На митинге работников завода в пятницу, 24 марта, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь сообщил о дальнейшей судьбе крейсера.

«У вас стоит крейсер «Украина», есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы, – сказал Вячеслав Бонь. Он добавил, что параллельно готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля.

Отметим, что Украина пытается продать боевой корабль, начиная с 2001 года. Ранее, как сообщали СМИ, Индия и Китай по разным соображениям отказались от идеи покупки корабля, а экс-министр обороны России Анатолий Сердюков заявлял, что примет крейсер «только даром».

 

 

Справка:

Ракетный крейсер «Украина» (изначально «Комсомолец», с 23 марта 1985 г. по 20 марта 1993 г. «Адмирал Флота Лобов») — советский и украинский военный ракетный крейсер, четвёртый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Строился 32 года на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве.Проект ракетного крейсера «Адмирал Флота Лобов» был разработан Северным конструкторским бюро в Ленинграде.Корабль оснащён зенитным ракетным комплексом среднего радиуса действия C-300 «Форт», представляющим собой морской вариант сухопутной системы С-300. Кроме того, на борту установлены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет «Вулкан» (самих ракет на корабле нет), 3 батареи шестиствольных 30-мм пушек АК-630 с ПУС «Вымпел», 2 пятитрубных торпедных аппарата, 130-мм артиллерийские системы главного калибра и многое другое. Для разведки и корректировки огня имеется вертолёт.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
17.03.2017 09:45

Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56

Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Порошенко продаёт «Украину»
Сотрудников ФБК в Москве задержали за "сопротивление эвакуации при пожаре"
Роскомнадзор призвал СМИ объективно информировать об акциях Навального
На акции Навального в Петербурге задержали более 130 человек
Навальному вменяют организацию несанкционированной акции
Навальный будет ждать суда под арестом
Митингующие ушли с Тверской улицы в Москве
Против главы предвыборного штаба Навального возбудили уголовное дело об экстремизме
В Центральной России посчитали задержанных на митингах Навального
Навального задержали на акции в Москве
Андрей Могучий: Для меня единственный ограничитель в театре – закон
#МеняНеВзяли: Как создать и монетизировать вирусный контент
Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику
Леонид Исаев: Это отношения не Турции с Россией, а Эрдогана с Путиным
Вице-спикера подставили под удар
Признанные паспорта непризнанных республик
Пластика носа методом допроса
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
В Крыму и без Путина радостно празднуют
Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Восстания завершились задержания сторонников Навального

фото с сайта twitter.com

В Сибири и на Дальнем Востоке прошли антикоррупционные акции

Сергей Михайличенко

В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга

Сергей Михайличенко

В Смольном посчитали участников акции на Марсовом

Вратарь СКА Коскинен совершил фантастическое спасение клюшкой

В Минске задержали сотни участников «Марша рассерженных белорусов»

Новости компаний
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56
Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.