Сотрудников ФБК в Москве задержали за сопротивление эвакуации при пожаре

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального в Москве 26 марта задержали за то, что те якобы сопротивлялись попытке правоохранителей эвакуировать их из-за пожара в здании. Об этом сообщил в Твиттер директор ФБК Роман Рубанов. По его словам, именно это обоснование сотрудники полиции написали в рапорте. Отметим, что на официальном сайте столичного ГУ МЧС нет информации о пожаре в доме 26 по Николоямской улице, где располагается офис Фонда.

Полицейские в своих рапортах пишут, что пытались спасти сотрудников ФБК от пожара, а те сопротивлялись спасению. И поэтому 19.3 — Рубанов Роман (@rrubanov) 26 марта 2017 г.

В данный момент, в здании ФБК готовятся к проведению следственных действий и ждут собственно самого следователя, пишет Рубанов. При этом, по его словам, полицейские не пропускают в помещение ни его, ни адвокатов Фонда.

Напомним, 17 сотрудников ФБК, а также главу предвыборного штаба Навального Леонида Волкова задержали в момент, когда они проводили веб-трансляцию санкционированных и несанкционированных акций против коррупции в России. Всех доставили в отдел полиции, где сотрудники получили административные протоколы о неповиновении законным требованиям полицейских. Против Волкова, как сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, возбудили уголовное дело об экстремизме.

Алексей Навальный также был задержан 26 марта в столице. Ему вменяют организацию несанкционированной акции. Политик будет ждать суда под административным арестом в отделе полиции.