После акции в Москве СКР расследует посягательство на жизнь полицейского

По факту посягательства на жизнь сотрудника полиции на несанкционированном митинге 26 марта в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве, неизвестные несколько раз ударили по голове 33-летнего полицейского, который находился при исполнении и следил за порядком на несогласованном мероприятии в центре столицы. В качестве оружия нападавшие использовали неустановленный предмет. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, журналист русской службы Би-би-си Андрей Сошников у себя в твиттере написал, что во время антикоррупционной акции кто-то ударил мужчину ногой в голову.