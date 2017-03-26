Трех школьников доставили в отдел полиции в Петербурге после акции протеста

Трех школьников среди прочих доставили в отдел полиции на Васильевском острове в Петербурге после несанкционированной акции от площади Восстания днем 26 марта. Вместе с ними в отдел попали журналисты «Новой» и «Ведомостей».

Как сообщает на своей странице в Facebook Борис Вишневский, он вместе с коллегой Максимом Резником прибыл в 60 отдел полиции на улице Кораблестроителей, куда от площади Восстаний привезли задержанных полицией и ОМОНом людей. Их подозревают в участии в несанкционированной акции протеста. И сейчас решается вопрос о составлении в отношении доставленных протоколов об административном правонарушении. После вмешательства парламентариев журналистов отпустили, а за подростками едут родители, вызванные силовиками.

Массовые протестные акции, анонсированные Алексеем Навальным после выхода в начале марта расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), 26 марта прошли по всей России. В Москве, по предварительным данным, задержаны около 700 участников антикоррупционного митинга, в Петербурге – 131 человек.