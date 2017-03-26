Роскомнадзор призвал СМИ объективно информировать об акциях Навального

Роскомнадзор адресно обратился к ряду изданий с просьбой напомнить читателям об ответственности за участие в несанкционированной акции. Об этом 26 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

Пресс-секретарь Роскомнадзора подчеркнул, что ни о каком вмешательстве в редакционную политику СМИ не может быть и речи, однако несогласованный митинг нарушает закон и угрожает общественной безопасности.

Накануне, 25 марта, глава штаба Алексея Навального Леонид Волков получил письмо, в котором ведомство, ссылаясь на представление Генпрокуратуры РФ, требует предупредить читателей блога о том, что запланированное мероприятие незаконно.

В тексте сказано, что правительство Москвы в установленный законом срок предложило площадки для проведения мероприятия, однако организаторы отказались и уведомили о своем намерении провести акции на Тверской в обход закона.

«В этой связи Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщает Вам о том, что за участие и (или) организацию массового публичного мероприятия, проводимого с нарушением установленного порядка, Вы можете быть привлечены к ответственности, предусмотренной российским законодательством», – предупредили в ведомстве.

Волков ответил у себя в блоге, что «наши митинги в 100 городах России совершенно законны».

Напомним, задержанному 26 марта Алексею Навальному вменяют организацию несанкционированной акции. Он находится под административным арестом и будет ждать суда в отделе полиции. Также задержаны сотрудники ФБК, включая Леонида Волкова, против которого возбудили дело об экстремизме.