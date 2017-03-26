Возраст и глаза митингующих не дали полиции Петербурга применить силу

От жестких действий по пресечению несанкционированной акции в Петербурге полицию удержали возраст и глаза участников.

Как сообщил «Фонтанке» полковник полиции, курирующий вопросы общественного порядка, сил у полиции и Нацгвардии было более чем достаточно для пресечения несанкционированной акции, которая прошла в Петербурге 26 марта.

«Уже на Дворцовой мы могли разбить по квадратам и развести по подразделениям», – уточнил собеседник «Фонтанки».

Однако руководством ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с Нацгвардией было принято решение не предпринимать жестких действий по задержанию. Среди причин: возраст участников, который в среднем составлял от 18 до 25 лет. Находящиеся на месте сотрудники правопорядка докладывали руководству обстановку в несвойственной риторике: «Судя по глазам, молодые люди сами не понимают, чего они хотят».

После того, как большая часть митингующих разошлась и осталась только небольшая группа на площади Восстания, стало понятно, что сейчас протестующие начнут расходиться небольшими группами и в состоянии эйфории могут натворить глупостей. Поэтому было решено задержать наиболее активных участников акции.

Напомним, что массовые протестные мероприятия, анонсированные Алексеем Навальным после выхода в начале марта расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), 26 марта прошли по всей России. В Петербурге, по данным «Фонтанки», задержали 131 человека, в Москве — больше 500.