Еще
21:36 26.03.2017
Пришлите свою новость!
21:33
В Финляндии из-за шторма 15 тысяч домов остались без света
21:28
Сотрудников ФБК в Москве задержали за сопротивление эвакуации при пожаре
21:01
После акции в Москве СКР расследует посягательство на жизнь полицейского
20:38
Трех школьников доставили в отдел полиции в Петербурге после акции протеста
20:24
Роскомнадзор призвал СМИ объективно информировать об акциях Навального
20:23
Возраст и глаза митингующих не дали полиции Петербурга применить силу
20:02
На акции Навального в Петербурге задержали более 130 человек
19:48
Журналистов «Новой» и «Ведомостей» отпустили из отдела полиции в Петербурге
19:44
Навальному вменяют организацию несанкционированной акции
19:21
Подсчет «Фонтанки»: На Марсово поле вышло более 10 тысяч
19:13
На Восстания завершились задержания сторонников Навального
19:12
В ходе протестной акции в Москве пострадал сотрудник полиции
19:05
Навальный будет ждать суда под арестом
18:48
Митингующие ушли с Тверской улицы в Москве
18:27
Против главы предвыборного штаба Навального возбудили уголовное дело об экстремизме
18:06
В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга
18:05
Глава петербургского штаба Навального покинула митингующих
17:41
В Центральной России посчитали задержанных на митингах Навального
17:28
На площади Восстания начались задержания участников акции Навального
17:19
Фанаты «Динамо-Москва» и «Зенита» устроили драку в Новгороде
17:13
В сторону Невского проехала колонна ОМОНа
17:01
В Смольном посчитали участников акции на Марсовом
16:48
Водители на Невском проспекте поддерживают протестующих
16:41
В Ленобласти на митинг почти никто не пришёл
16:34
На Невском выставили ОМОН
16:25
Над Дворцовой кружит вертолёт
16:23
Концерт Мюзик-холла в Англиканской церкви посетил двоюродный брат Елизаветы
16:09
Станцию «Крестовский остров» открыли после проверки
15:59
В полицию на Дворцовой полетели дымовые шашки
15:41
Полиция не вмешивается в акцию петербургских сторонников Навального
15:27
Сторонники Навального двинулись к Зимнему
15:15
Навального задержали на акции в Москве
15:10
Когда в Финляндию не пустят на шипах
15:04
Петербургская спортсменка стала серебряным чемпионом мира по керлингу
14:56
Понедельник в Петербурге начнётся со шторма
14:50
Минздрав: У детей будет две альтернативы пробе Манту
14:47
На Марсовом поле собрались тысячи человек
14:35
Данни принес «Зениту» победу над «Уфой» в товарищеском матче
14:29
На площади Победы ГИБДД задержала бородача с пистолетом
14:15
Марсово поле заполнили сторонники Навального и активисты НОД
13:59
По делу о пытках в Мистолово прошли 12-часовые обыски
13:43
Тепло в дома в Невском районе обещают вернуть в воскресенье вечером
13:33
На Марсовом поле начали «защищать традиционные ценности»
13:22
В Минске задерживают участников акции за освобождение задержанных
13:08
Помощник депутата Госдумы найден мёртвым на могиле дочери в Москве
12:40
Вор в белом халате вынес технику из ТЦ «Сити Молл» через потолок
12:25
В Сибири и на Дальнем Востоке прошли антикоррупционные акции
12:18
Финляндия перешла на летнее время
12:05
В Петербурге таксист с ножом просил у девушки телефон
11:54
На концертный комплекс в «Артеке» выделили 1,5 миллиарда рублей
11:45
Семейная ссора в парадной на Ветеранов закончилась стрельбой
11:23
Во Владивостоке начались задержания участников митинга против коррупции
11:15
В Петербурге за 150 рублей и наушники подростки получили уголовное дело
10:54
Поездка на дачу в Парголово закончилась изнасилованием
10:40
Пассажиры украли у таксиста машину, деньги и телефон
10:34
В Приморском районе с 13-го этажа упал мужчина
10:27
Двое с битами оставили ювелирный в Пушкине без украшений
10:20
США ввели санкции против восьми российских компаний
10:15
Президента Йемена приговорили к смертной казни
10:02
Украина поставила условие участия России в «Евровидении»
02:17
Mgzavrebi привез в Петербург сирень
02:00
«АукцЫон» задаст вершин
01:41
«Бесприданницу» в стиле парижского театра ужасов сыграют в Театральном музее
01:21
Детей познакомят с современным танцем из Венгрии и Финляндии
25/03
Из горящей квартиры на Бухарестской спасли человека
25/03
Очевидцы: Жителей дома на Бухарестской эвакуировали из-за пожара
25/03
На «Скандинавии» «Форд» вылетел под фуру, водитель погиб на месте
25/03
На «Брусничном» автомобилисты ждут въезда в Россию три часа
25/03
Президент Литвы заявила о российской угрозе
25/03
Компанию отдыхающих на Канонерском острове спугнул учебный снаряд
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
26.03.2017 20:23

Возраст и глаза митингующих не дали полиции Петербурга применить силу

От жестких действий по пресечению несанкционированной акции в Петербурге полицию удержали возраст и глаза участников.

Как сообщил «Фонтанке» полковник полиции, курирующий вопросы общественного порядка, сил у полиции и Нацгвардии было более чем достаточно для пресечения несанкционированной акции, которая прошла в Петербурге 26 марта.

«Уже на Дворцовой мы могли разбить по квадратам и развести по подразделениям», – уточнил собеседник «Фонтанки».

Однако руководством ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с Нацгвардией было принято решение не предпринимать жестких действий по задержанию. Среди причин: возраст участников, который в среднем составлял от 18 до 25 лет. Находящиеся на месте сотрудники правопорядка докладывали руководству обстановку в несвойственной риторике: «Судя по глазам, молодые люди сами не понимают, чего они хотят».

После того, как большая часть митингующих разошлась и осталась только небольшая группа на площади Восстания, стало понятно, что сейчас протестующие начнут расходиться небольшими группами и в состоянии эйфории могут натворить глупостей. Поэтому было решено задержать наиболее активных участников акции.

Напомним, что массовые протестные мероприятия, анонсированные Алексеем Навальным после выхода в начале марта расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), 26 марта прошли по всей России. В Петербурге, по данным «Фонтанки», задержали 131 человека, в Москве — больше 500.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
После акции в Москве СКР расследует посягательство на жизнь полицейского
Возраст и глаза митингующих не дали полиции Петербурга применить силу
Журналистов «Новой» и «Ведомостей» отпустили из отдела полиции в Петербурге
В ходе протестной акции в Москве пострадал сотрудник полиции
Глава петербургского штаба Навального покинула митингующих
На площади Восстания начались задержания участников акции Навального
Над Дворцовой - вертолет, на Невском — ОМОН
В полицию на Дворцовой полетели дымовые шашки
На площади Победы ГИБДД задержала бородача с пистолетом
В Минске задерживают участников акции за освобождение задержанных
Над Дворцовой - вертолет, на Невском — ОМОН
След ограды на лице
Убийца Вороненкова в Москве
Из чемодана для пыток вылезло прошлое
Убийство Вороненкова - версии
Что известно об убийстве экс-депутата Вороненкова в Киеве. Онлайн
Следующая остановка - Лондон
Они ответят за климат президента
Убийство c диагнозом
Финны не посыпали - россияне перевернулись
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Восстания завершились задержания сторонников Навального

фото с сайта twitter.com

В Сибири и на Дальнем Востоке прошли антикоррупционные акции

Сергей Михайличенко

В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга

Сергей Михайличенко

В Смольном посчитали участников акции на Марсовом

Вратарь СКА Коскинен совершил фантастическое спасение клюшкой

В Минске задержали сотни участников «Марша рассерженных белорусов»

Новости компаний
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.