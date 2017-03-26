На акции Навального в Петербурге задержали более 130 человек

Более 130 человек 26 марта доставлены в отделы полиции Петербурга с организованной оппозиционером Алексеем Навальным несанкционированной акции против коррупции.

По данным сообщества «Помощь задержанным в Питере», в 28 отделе полиции Центрального района находятся 13 доставленных, в 30 отделе полиции Василеостровского района – 11 доставленных, в 76 отделе полиции Центрального района – около 10 доставленных, в 29 отделе полиции Московского района – 16 доставленных, в 33 отделе полиции Московского района – 22 доставленных, в 51 отделе полиции – 9 доставленных. Кроме того, задержанные на акции доставлялись в 60 отдел полиции Василеостровского района и, возможно, в другие отделы полиции, их число уточняется.

Официальных данных от ГУ МВД по Петербургу и области и от городской администрации о количестве доставленных и о том. какие правонарушения им вменяются, пока не поступало. По данным «Фонтанки», количество доставленных – 131 человек.

Те из доставленных, с кем удалось связаться, сообщают, что им пока не говорят, в чем именно заключалось их правонарушение.

По подсчетам «Фонтанки», на несанкционированную акцию на Марсовом поле собрались более 10 тыся человек, при этом в Смольном называют цифру в три тысячи. Митингующие переместились с Марсова на Дворцовую площадь, а затем на Невский проспект, однако дошли только о площади Восстания, где путь им преградил ОМОН, после чего и начались задержания. В числе доставленных в 60 отдел полиции оказались журналисты«Новой газеты в Петербурге» Сергей Сатановский и Надежда Зайцева из «Ведомостей». Их отпустили после вмешательства депутатов городского ЗакСа.