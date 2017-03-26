Журналистов «Новой» и «Ведомостей» отпустили из отдела полиции в Петербурге

Двух журналистов, а именно Сергея Сатановского из «Новой газеты в Петербурге» и Надежду Зайцеву из «Ведомостей», которых доставили в 60-й отдел полиции 26 марта с площади Восстания, отпустили после вмешательства депутатов городского ЗакСа. Однако там остаются другие задержанные.

Как сообщает на своей странице в Facebook Борис Вишневский, он вместе с коллегой Максимом Резником прибыл в 60-й отдел полиции на Васильевском острове, куда от площади Восстания привезли остановленных полицией и ОМОНом людей. Их подозревают в участии в несанкционированной акции протеста. Сейчас решается вопрос о составлении в отношении задержанных протоколов об административном правонарушении.

К этому моменту двух корреспондентов – Сатановского, который был на акции на редакционном задании, и Зайцеву, отпустили без оформления.

Фото: скриншот с сайта facebook.com

Массовые протестные акции, анонсированные оппозиционером Алексеем Навальным после выхода в начале марта расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), 26 марта прошли по всей России. В Москве, по предварительным данным, задержаны около 700 участников несанкционированного антикоррупционного митинга, в Петербурге – около пятидесяти человек.