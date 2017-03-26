Навальному вменяют организацию несанкционированной акции

Оппозиционеру Алексею Навальному, задержанному 26 марта в центре Москвы в ходе несанкционированной акции, вменяют организацию этой акции. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Твиттере.

Ранее стало известно, что Навальный находится под административным арестом и будет ждать суда в отделе полиции. Заседание состоится в 9 утра 27 марта в Тверском суде.

«Навальному вменяют 20.2.2 часть 1», – написала Ярмыш. Санкция данной статьи КоАп предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Также 26 марта были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией и глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков. Сотрудникам ФБК вменяют неповиновение законным требованиям полиции, а против Волкова, по информации Ярмыш, возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды.