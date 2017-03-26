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26.03.2017 22:20
122 Комментариев

Дали прогуляться

Петербург 26 марта отозвался беспрецедентным протестом против коррупции высших должностных лиц. Улица временно перешла во власть толпы, полиция решила провести задержания лишь на излете акции.
Дали прогуляться
Сергей Михайличенко

Единый день протеста против коррупции вывел на улицы Петербурга, по подсчетам «Фонтанки», около десяти тысяч человек. Смольный объявил явку в три раза скромнее, но вынужденно назвал несанкционированное мероприятие «гуляниями». Последний раз город видел схожую по массовости акцию больше пяти лет назад.

«Навальное» воскресенье с антикоррупционной акцией «Он нам не Димон» предваряла активная информационная кампания. Ее частью, безусловно, стал фильм о фондах-владельцах роскошной недвижимости, которые связали с интересами Дмитрия Медведева. Соцсети гудели, флагманский хэштег «Димонответит» вырвался в лидеры. На петербургскую тематическую группу подписалось более десяти тысяч человек. В отдельных ветках обсуждали содержание плакатов, места встреч. По меньшей мере треть участников была несовершеннолетней, еще часть — студенты. Некоторые признавались в готовности к тому, что за участием в митинге 26-го последует отчисление.

Тема антикоррупционной кампании Навального была ярко заметна в петербургском протесте. Пестрели измазанные зеленкой лица (Навального недавно ею облили), кроссовки болтались на шеях (отправная точка в расследовании «Он вам не Димон»), многие несли в руках уточки как символ (домик для уточек на премьерской даче).

План выступлений не режиссировали, поэтому кричалки рождались спонтанно. «Сами вы держитесь», «Я плачу налоги, где мои дороги?», «Свободу политзаключенным», «Даешь честные выборы». Отставки лидеров страны тоже требовали, но уже позже – на Невском.

Участники оккупировали мемориал Вечного огня на Марсовом. Полицейские последовали было за ними, но их смело хоровое «Руки прочь».

Школьники участвовали активно. Корреспондент «Фонтанки» спросил, что они тут делают.

«Мы против того, чтобы у нас деньги воровали, ну, то есть не у нас, а у наших родителей», – ответили ребята, которые представились учениками элитной гимназии.

Пошел снег. Холод сотворил еще один лозунг: «Кто не скачет, тот Димон».

Мальчик с зелеными полосками на лице задумчиво спросил: «А, если я Димон? Ну, зовут меня так».

 

Вкус победы (мемориал ведь отстояли) пьянил. Двинулись на Дворцовую.

«Давненько тысячи не выходили к Зимнему для протеста», – шутили соцсети и гулявшие.

У столпа стояли две машины полиции. При виде омоновцев полетели дымовые шашки.

«Не кидайте, что вы делаете?», – закричали взрослые подросткам.

Машину, попавшую под обстрел, отогнали, вышедшие из нее полицейские в шлемах взялись цепью, но и только.

Непонятно кем управляемая толпа двинулась на Невский.

Митинг штабу Навального в Петербурге Смольный не согласовал. Мероприятие автоматически выпало из рамок законности. Профильный комитет правительства Петербурга на расспросы корреспондента «Фонтанки» отреагировал так, как будто и нет запретительных рамок: «Граждане в своем праве пройтись по Невскому проспекту».

А граждане, тем временем, чесали затылки – почему не «винтят»? На Марсовом, например, полиция пару раз порывалась снять народ с постаментов, вставала в боевой строй, но так и не решилась. Отчасти ответ содержался в качественном составе протеста. Сегодня на улицы вышло не только политически, но и физическое активное население.

«Сунься в эпицентр, не поздоровится», – резюмировали в толпе.

Количество вышедших на улицы не могло не впечатлить. Цифровые технологии вывели «Фонтанку» на показатель более 10 тысяч человек на Марсовом (такую массовость помнят разве что протесты после выборов 2011 года). Для подсчета мы взяли очень лояльный показатель «1 человек на квадратный метр». Для примера, вместимость вагонов метро рассчитывается из плотности 10 человек на квадратный метр. Марсово – не подземка, конечно, но и в ядре митинга было не менее тесно, чем в транспортном часе пик.

Дали прогуляться

От инертности полиции созрела и другая версия, не лишенная юмора. Навальный перед 26 марта пообещал каждому задержанному по 10 тысяч евро компенсации через ЕСПЧ, и петербуржцы шутили, что ОМОН экономит федеральный бюджет в ожидании, когда участников станет поменьше.

Позже в полиции «Фонтанке» объяснили причину невмешательства в происходившее тем, что попросту пожалели молодых людей, чей возраст редко превышал 25 лет.
«Судя по глазам, молодые люди сами не понимают, чего они хотят», – передавали полицейские в главк с Дворцовой площади.

На Невском энергия пешего протеста передалась автомобилистам. Замедлив движение, они поддерживали лозунги клаксонами. При поворотах на Мойку, Большую Конюшенную, канал Грибоедова терпеливо ждали прохода толп участников.

К 16.45, кажется, весь Невский знал, что масса пойдет на петербургский ЗакС. Полиция ответила переброской ОМОНа на Исаакиевскую площадь. Народные планы изменились, поток двинулся к площади Восстания, и бойцы на грузовиках помчали догонять.

На площади Восстания терпение властей закончилось. Протест уже и не выглядел таким массовым, ОМОНу надоело колесить по городу. На пятачке между Невским и Гончарной ядро шествия отрезали. Оно за 3,5 часа вольных гуляний вдохнуло свободы, и требования силовиков выполнять отказалось. Эмоции хлынули через край, накрыли и полицейских тоже. Фотограф газеты «Коммерсант» Александр Петросян получил со спины удар дубинкой по камере и пальцу.

Смотреть в новом окне Сергей Михайличенко

С некоторыми задержанными тоже не особо церемонились. Петербурженка Ксения рассказала «Фонтанке», что ее путь в 28-й отдел полиции начался недружественно:
«Нас сначала зажали в кольцо, но потом оно разорвалось, и нескольким людям удалось выбежать. Схватили, повалили на асфальт, потом подняли за плечи и ноги и кинули обратно в кольцо».

К вечеру МВД посчитало количество задержанных – 131 человек. Впрочем, оговорилось, что участники протеста доставлены для разбирательства.

Митинги 26 марта были заявлены в сотне городов России. В Москве полиция задержала более 500 человек, в том числе Навального и почти весь штат ФБК, который вел трансляцию. За неполный день ее успели посмотреть 2,3 млн человек.

Протесты непривычно охватили Дальний Восток, Сибирь и Урал. Акции прошли независимо от разрешения властей. Во Владивостоке, как пишут очевидцы в соцсетях, полторы тысячи человек после эпизодических задержаний двинулись к отделу полиции.

Другие очевидцы, побывавшие на недавней акции протеста в Минске и успевшие к 26-му в Москву, отмечают, что в Белоруссии задерживали жестче.

К вечеру хэштег «Димонответит» ушел из трендов. Бурление соцсетей и электронных СМИ не выдержало информповестки телеканалов, которые десяткам тысяч на улицах предпочли документальный фильм о покойном Мотороле, обсуждение проблем трезвости и выставленный Трампом счет Германии.

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (122)
Сильвер
27 марта 2017 г. 00:47
Postman: и что дальше? При Ельцине он ничего не продавал, бюджет получал ноль. Сейчас продаёт и бюджет получает сотни миллиардов… И?
lachavoje
27 марта 2017 г. 00:40
kot-masilij: :))) iayaaz, разъясните, пожалуйста, что такое
1/2Таву
:) Поскольку автор не отвечает :))
mavar
27 марта 2017 г. 00:35
Детки-то, конечно, от недалёкости. Действительно, гулянка... Но в городе давно пора многое и многих менять...
iayaaz
27 марта 2017 г. 00:32
lachavoje: 1/2 половина, пол чего то...
Веселый фотограф
27 марта 2017 г. 00:32
sextan: пока не назовете, кандидат не поймет))
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