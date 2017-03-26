Подсчет «Фонтанки»: На Марсово поле вышло более 10 тысяч

Съемка с квадрокоптера позволяет достаточно точно подсчитать количество петербуржцев, вышедших 26 марта на Марсово поле на несанкционированный митинг против коррупции по призыву оппозиционера Алексея Навального «Он нам не Димон!». Обработка видео в специальной компьютерной программе дала «Фонтанке» результат: более 10 тысяч человек было на Марсовом поле одновременно.

Заметим, что протестных акций сравнимого масштаба не проходило в Петербурге с декабря 2011 года, когда 8 – 10 тысяч человек вышли на Пионерскую площадь на митинг «За честные выборы», возмутившись грубыми нарушениями и подтасовками на выборах в Государственную думу и Законодательное собрание.

По оценкам Смольного, количество участников акции «Он вам не Димон» 26 марта не превысило 3 тысяч человек.

Акция на Марсовом продолжилась шествием до Дворцовой площади и по Невскому проспекту, а завершилась на площади Восстания задержаниями около 50 сторонников оппозиционера.