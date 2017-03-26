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26.03.2017 19:13

На Восстания завершились задержания сторонников Навального

На Восстания завершились задержания сторонников Навального
Сергей Михайличенко

На площади Восстания в Петербурге 26 марта закончились задержания сторонников Алексея Навального. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в автозаках оказались не менее 50 человек, в том числе и журналисты. Часть задержанных на вид едва ли не школьного возраста.

На этом несанкционированная акция в поддержку Навального в Петербурге завершилась — те, кто избежал задержания, разошлись по домам.

Напомним, что изначально акция проходила на Марсовом поле, затем митингующие пошли на Дворцовую площадь, где закидали машину полиции дымовыми шашками, после чего пошли шествием по Невскому проспекту, но были остановлены на площади Восстания.

В мероприятии участвовали несколько тысяч человек.


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