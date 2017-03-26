Навальный будет ждать суда под арестом

Оппозиционер Алексей Навальный, задержанный 26 марта в Москве в ходе несанкционированной акции протеста, проведет ночь в отделении полиции. Как сообщила в Твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, в отношении Навального оформили административный арест, а суд состоится завтра.

Задержанным семнадцати сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией, по словам Ярмыш, вменяют неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Сотрудников ФБК задержали прямо в офисе во время трансляции акций оппозиционера, после чего доставили в ОВД "Даниловское". Главу предвыборного штаба политика Леонида Волкова отделили от остальных задержанных. Ярмыш сообщила, что против него возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды.

В офисе ФБК идут следственные действия.