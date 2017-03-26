Митингующие ушли с Тверской улицы в Москве

Участники несогласованной акции на Тверской улице в центре Москвы разошлись.

Часть Тверской улицы при этом остается оцепленной ОМОНом, вдоль дороги стоят автозаки, на месте дежурят сотрудники полиции.

По последним данным, число задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы превысило 500 человек.

Акция в центре Москвы не была согласована властями города.

По данным МВД, на несогласованной акции на Тверской улице в Москве и на прилегающих территориях присутствовали около 7–8 тыс. человек.