Митингующие ушли с Тверской улицы в Москве
Участники несогласованной акции на Тверской улице в центре Москвы разошлись.
Часть Тверской улицы при этом остается оцепленной ОМОНом, вдоль дороги стоят автозаки, на месте дежурят сотрудники полиции.
По последним данным, число задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы превысило 500 человек.
Акция в центре Москвы не была согласована властями города.
По данным МВД, на несогласованной акции на Тверской улице в Москве и на прилегающих территориях присутствовали около 7–8 тыс. человек.
Источник: Газета.ру