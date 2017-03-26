В ходе протестной акции в Москве пострадал сотрудник полиции

Сотрудник полиции, охраняющий порядок на несанкционированной акции 26 марта в Москве, потерял сознание от удара одного из протестующих. Об этом сообщил журналист русской службы Би-би-си Андрей Сошников у себя в твиттере.

Андрей Сошников выложил в своём аккаунте видеозапись и добавил, что полицейские в ответ на нападение применили силу.

«Мужчина ударил омоновца в полёте с ноги, тот потерял сознание. Сейчас его коллеги избивают вообще всех».

В комментариях пользователи напомнили Би-би-си, что в США за нападение на сотрудника правоохранительных органов можно получить пулю на месте, а не удар по голове.

Впрочем, на записи самого нападения нет, видно только, как полицейский лежит без сознания на асфальте, а сослуживцы пытаются ему помочь и отгоняют любопытствующих.

Массовые протестные акции, анонсированные Алексеем Навальным после выхода в начале марта расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), 26 марта прошли по всей России. В Москве, по предварительным данным, задержаны около 700 участников антикоррупционного митинга, в Петербурге – около 50 человек.