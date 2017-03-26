Против главы предвыборного штаба Навального возбудили уголовное дело об экстремизме

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Москве 26 марта задержали в офисе и доставили в ОВД «Даниловский». Об этом в Твитере сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По ее словам, были задержаны не менее 17 сотрудников, в том числе и глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков. По информации Ярмыш, Волкова держат отдельно от остальных задержанных и не пускают к нему адвоката. Против главы предвыборного штаба Навального возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Что вменяется остальным сотрудникам фонда, пока неизвестно, у них берут объяснения.

В офисе ФБК продолжаются следственные действия. В момент визита полицейских сотрудники ФБК вели веб-трансляцию как согласованных, так и несанкционированных антикоррупционных акций оппозиционера, которые 26 марта прошли по всей России.

Сам Навальный также был задержан в ходе несанкционированной акции в столице и сейчас находится в отделе полиции.