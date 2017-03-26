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26.03.2017 18:06

В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга

В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга
Сергей Михайличенко

На площади Восстания в Петербурге 26 марта полицейские задержали 40 участников несанкционированного антикоррупционного митинга оппозиционера Алексея Навального. Как передает корреспондент "Фонтанки", людей вежливо проводили в автозаки, сопротивления задержанные не оказывали.

Напомним, что ОМОН блокировал участников акции на Гончарной улице и у Невского проспекта. До площади Восстания протестующие добрались с несанкционированного митинга на Марсовом поле, где собрались несколько тысяч человек. 

В Петербурге задержали четыре десятка участников антикоррупционного митинга


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