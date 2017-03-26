Глава петербургского штаба Навального покинула митингующих

Полина Костылева, которая руководит предвыборным штабом Алексея Навального в Петербурге, уехала, не дождавшись окончания оппозиционного мероприятия 26 марта.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на Дворцовой площади её уже не было и, судя по всему, вечер она продолжила дома.

Напомним, несколько тысяч сторонников Навального встретились на Марсовом поле, откуда двинулись на Дворцовую площадь в начале четвертого вечера. Толпа прошла по Невскому проспекту, выкрикивая лозунги с требованиями отставки президента и премьер-министра. Автомобилисты поддерживают митингующих клаксонами. На Дворцовой площади, несмотря на призывы главы Партии Прогресса в Петербурге Алексея Касаткина не устраивать беспорядки, в машину полиции полетели дымовые шашки. Тем временем на площади Восстания уже задержано около 40 человек

Сам Алексей Навальный принимал участие в аналогичной акции в Москве и был задержан сотрудниками полиции.

Напомним, что комитет по законности ранее отказал петербургскому штабу Навального в согласовании митинга «Он нам не Димон» на Марсовом поле в воскресенье, объяснив отказ тем, что администрация Центрального района будет проводить там акцию по защите и возрождению традиционных культурных и семейных ценностей. Участники оппозиционного мероприятия заявили, что прекрасно впишутся в Марсово поле, поскольку их ценности «не врать и не воровать» являются вполне традиционными. В результате на поле пришли несколько тысяч человек.