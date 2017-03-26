В центральной России посчитали задержанных на митингах Навального

Антикоррупционные митинги по призыву оппозиционера Алексея Навального 26 марта прокатились по всей России. В Москве задержанных считают сотнями, в центральной части страны — десятками.

Большинство митингов в регионах прошли без согласования с администрацией. Количество участников варьировалось от десятков до тысяч. Так, в Ярославле, не добившиеся разрешения сторонники Навального собрались на площади Мира. В Твитере написали, что присутствовало немногим более ста человек. В основном, молодежь. Во Владимире несколько десятков участников несанкционированной акции встретились в Городском парке. В Рязани, по подсчетам интернет-газеты «Вид сбоку», Навального поддержали около 350 человек, никого из которых не задержали.

В Брянске одиночные пикеты начались с 11 утра. Несмотря на то, что мероприятие не отличилось многочисленностью, без задержаний не обошлось. Как сообщает издание «Брянская улица», с площади Ленина увели четырех человек, которые пытались сфотографироваться с плакатом участника пикета «Коррупция убивает!».

Между тем, в Воронеже на площадь у кинотеатра «Пролетарий» вышло полторы тысяч человек, пишет издание «В курсе». К студентам, пожилым людям и представителям различных движений присоединились казаки. В какой-то момент акцию приостановили: представитель мэрии выделил пять минут для тех, кто утратил интерес к мероприятию. Неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь его предложением, но мероприятие продлилось два часа, и организаторы признали, что что нарушений не было. При этом в Воронеже акция стала самой многочисленной за последние пять лет. В целом все прошло мирно, но не везде.

После несогласованного митинга в Тамбове в полиции, по данным проекта «ОВД-Инфо», оказались восемь человек, а в Туле — порядка двух десятков. Тулякам также не удалось добиться разрешения от властей, и около двухсот человек вышли на антикоррупционную прогулку.

Однако самая масштабная акция прошла в Москве, где по данным «Медузы», протестовать вышли около семи-восьми тысяч человек. Больше двухсот участников, включая самого Алексея Навального, задержали, пишет ТАСС. Кроме того, на Пушкинской площади неизвестные распылили газ из перцового баллончика, сообщает «Интерфакс».