Фанаты «Динамо-Москва» и «Зенита» устроили драку в Новгороде

По меньшей мере два человека пострадали в стычке между фанатами футбольных клубов «Динамо-Москва» и «Зенит». Как передает корреспондент «Фонтанки», инцидент произошел перед матчем «Тосно» – «Динамо», проходящим 26 марта в Великом Новгороде.

По предварительным данным, представители фан-движения петербургского «Зенита» приехали в Новгород, где и произошла стычка с динамовцами возле стадиона «Электрон».

Количество участников потасовки не уточняется, однако как минимум два человека были вынуждены обратиться к врачам скорой.

По данным медиков, в настоящий момент никто из них в госпитализации не нуждается.