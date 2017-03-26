Над Дворцовой - вертолет, на Невском — ОМОН
17.55
На площади Восстания начались задержания участников акции Навального. По данным корреспондента "Фонтанки", на месте событий сейчас около 500 человек. Подъехали новых 3 автозака. ОМОН въезжает в толпу. Также есть информация, что задержано около 40 человек, среди них журналист Артём Александров.
17.44
Задержанных увозят в сторону 28-го отдела полиции, передает корреспондент "Фонтанки".
17.35 Одним из первых задержанных стал Давид Френкель, внештатный фотограф "Коммерсанта", известный в связи со скандалом в 78-м отделе полиции с участием медиков скорой помощи.
17.27 На площади Востания начались задержания. ОМОН отрезал хвост колонны, пытаясь уравнять силы.
Автомобилисты поддерживают митингующих клаксонами.
Глава Партии Прогресса в Петербурге Алексей Касаткин призвал митингующих не бунтовать и не устраивать беспорядки. Однако в машину полиции на Дворцовой полетели дымовые шашки, после чего она покинула площадь. В толпе встречаются вымазанные зеленкой люди.
К 14 часам 26 марта на несогласованный властями митинг, инициированный сторонниками оппозиционера Алексея Навального, пришло, по некоторым оценкам, около 10 тысяч человек. Впоследствии люди различными маршрутами пошли в сторону Дворцовой площади, рассредоточили по Невскому проспекту. Многочисленными группами передвигаются Большой Морской, набережной Фонтанки. В толпе раздаются лозунги с требованием отставки правительства и президента.На Дворцовой площадью кружит вертолет. На Невском проспекте выставили ОМОН.