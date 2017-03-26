Над Дворцовой - вертолет, на Невском — ОМОН

Тысячи жителей Петербурга вышли на улицу с политическими требованиями. Количество митингующих настолько превысило ожидания полицейских, что не предпринимают никаких действий по пресечению несанкционированной акции.

17.55

На площади Восстания начались задержания участников акции Навального. По данным корреспондента "Фонтанки", на месте событий сейчас около 500 человек. Подъехали новых 3 автозака. ОМОН въезжает в толпу. Также есть информация, что задержано около 40 человек, среди них журналист Артём Александров.

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Задержанных увозят в сторону 28-го отдела полиции, передает корреспондент "Фонтанки".

17.35 Одним из первых задержанных стал Давид Френкель, внештатный фотограф "Коммерсанта", известный в связи со скандалом в 78-м отделе полиции с участием медиков скорой помощи.

17.27 На площади Востания начались задержания. ОМОН отрезал хвост колонны, пытаясь уравнять силы.

Автомобилисты поддерживают митингующих клаксонами.

Глава Партии Прогресса в Петербурге Алексей Касаткин призвал митингующих не бунтовать и не устраивать беспорядки. Однако в машину полиции на Дворцовой полетели дымовые шашки, после чего она покинула площадь. В толпе встречаются вымазанные зеленкой люди.

Фото: Сергей Михайличенко

К 14 часам 26 марта на несогласованный властями митинг, инициированный сторонниками оппозиционера Алексея Навального, пришло, по некоторым оценкам, около 10 тысяч человек. Впоследствии люди различными маршрутами пошли в сторону Дворцовой площади, рассредоточили по Невскому проспекту. Многочисленными группами передвигаются Большой Морской, набережной Фонтанки. В толпе раздаются лозунги с требованием отставки правительства и президента.На Дворцовой площадью кружит вертолет. На Невском проспекте выставили ОМОН.