В сторону Невского проехала колонна ОМОНа

По Большой Морской улице в Петербурге в сторону Невского проспекта проехала колонна машин ОМОНа. Как передает корреспондент "Фонтанки", колонну перебросили от Исаакиевской площади, где протестующие так и не появились.

Напомним, что 26 марта несколько тысяч участников несанкционированной антикоррупционной акции оппозиционера Алексея Навального на Марсовом поле переместились в сторону Дворцовой площади и Невского проспекта, по которому идут с лозунгами об отставке президента и премьера. Водители поддерживают участников гудками клаксонов. Полиция ездит на патрульных автомобилях вдоль проспекта, не вмешивается в происходящее и просит людей не выходить на проезжую часть. По последним данным, часть участников митинга добралась до станции метро "Маяковская".

Напомним, что комитет по законности ранее отказал петербургскому штабу Навального в согласовании митинга «Он нам не Димон» на Марсовом поле в воскресенье, объяснив отказ тем, что администрация Центрального района будет проводить там акцию по защите и возрождению традиционных культурных и семейных ценностей. Участники оппозиционного мероприятия заявили, что прекрасно впишутся в Марсово поле, поскольку их ценности «не врать и не воровать» являются вполне традиционными. В результате на поле пришли несколько тысяч человек.

Сам Навальный был задержан на аналогичной акции в Москве.