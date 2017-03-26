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26.03.2017 16:54
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Валерия хочет дышать сама

За три года Валерия перенесла серию сложнейших операций, две пластики. Врачи брали хрящевую ткань с межрёберного пространства и вживляли в гортань. Несколько раз частично удалялись голосовые связки. Девочка мужественно прошла через все этапы, но ей остался самый последний – снятие трахеостомы.
Валерия хочет дышать сама

Андреева Валерия, 4 года

Паралич голосовых связок, трахеостома

Требуется реабилитация – стоимость 534 240 рублей.

В семье Андреевых подрастают две очаровательные девочки. Когда младшей Лере исполнилось 5 месяцев, на плановом УЗИ врач обнаружил порок сердца (стеноз лёгочной артерии). В 8 месяцев в Хабаровске малышке провели открытую операцию на сердце. После неё Лера почти перестала дышать.

Жизнь семьи превратилась в страшный круговорот: задыхающаяся малышка, кислородные баллоны, запасы Преднизолона и других препаратов, регулярные ингаляции, увлажнители воздуха и постоянный страх. Врачи ставили разные диагнозы, но становилось только хуже. У девочки начинались новые приступы, она задыхалась, синела, а мама молилась, лишь бы успеть доставить дочку до больницы, где сделают очередной гормональный укол. Несколько раз Лера чуть не погибла. Доктора искренне переживали за малышку и делали все возможное, но установить диагноз так и не удалось.

Мама с помощью форумов и сообществ для пациентов с подобными заболеваниями нашла информацию о израильской клинике Сураски, где накоплен огромный опыт лечения проблем с дыханием. Семья продала машину, и мама с дочкой отправились в Израиль. Врачи центра предположили, что у Леры паралич голосовых связок. Позднее диагноз подтвердился. При операции на сердце были задеты нервы, голосовые связки парализовало, и они перекрыли дыхание.

В центре им сообщили, что понадобится длительное лечение: дыхательный просвет необходимо увеличивать по чуть-чуть. Каждый миллиметр имел значение. Там же ребёнку впервые установили трахеостому – трубочку в горле. Лере отменили все препараты, а маму научили ухаживать за трахеостомой и удалять мокроту.

С тех пор прошло три года, серия сложнейших операций, две пластики. Врачи брали хрящевую ткань с межрёберного пространства и вживляли в гортань. Несколько раз частично удалялись голосовые связки. Валерия мужественно прошла через все этапы, но ей остался самый последний – деканюляция (снятие трахеостомы). После него девочка впервые за долгое время сможет свободно дышать. Врачи настоятельно рекомендовали снять трахеостому вскоре после последней операции, но семья не смогла найти деньги на оплату счета, и была вынуждена уехать домой. Сейчас Лера живёт в России и очень ждёт момента, когда ей снимут трахеостому.

Фонд «Алёша» просит вас помочь маленькой Валерии завершить этот большой путь. Ваша доброта подарит ей возможность дышать.

Страничка Валерии на сайте фонда.


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